مسؤولة أممية: الزيادة السكانية تكون سيئة حال استخدامها بشكل خاطئ

قالت ممثلة لصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، فريدريكا ميير، إن التضخم السكاني هي ظاهرة سيئة في كل المجتمعات وتعاني منها أغلب الأسر عبر انتهاج ممارسات خاطئة لا يعوا مشكلاتها المستقبلية، لافتة إلى أن الزيادة السكانية تكون سيئة حال جرى استخدامها بالشكل الخاطئ كعدم الاهتمام بصحة الأطفال أو إجبارهم على العمل دون الدراسة والتربية السليمة في عمر النشء.

وأضافت «ميير»، خلال استضافتها ببرنامج «لقاء خاص»، والمذاع على الفضائية المصرية الأولى، أن صندوق الأمم المتحدة للسكان معني في أساسه على وضع استراتيجيات خاصة للمرأة تساعد على التوعية بمخاطر الزيادة السكانية بشكل خاطئ، والاهتمام بشكل خاص بإرسال الأطفال للمدارس من أجل التعليم والتربية الصحيحة، بدلا من عمالة الأطفال، وهو المهم لكل المجتمعات.

وسردت ممثلة لصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر قصة لفتاة تدعى «فاطمة»، وهي إحدى أبناء محافظة قنا والتي جاءت إلى القاهرة من قبل وهي بعمر الـ19 عاما تحت رعاية الصندوق وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة من أجل المشاركة في أحد الأعمال المسرحية التي حملت عنوان «شمندورة»، موضحة أن ترك الفتاة لمنزل والديها والقدوم إلى القاهرة للمشاركة في هذا العمل واستكمال تعليمها أمر أسعدها وبث الثقة في نفسها بشكل كبير.

وأشارت إلى أن الفتاة وبمشاركتها تلك في المسرحية سعت لتقدم دورا إرشاديا للمجتمع، وكان لها بعد ذلك دور كبير في تغيير المجتمع الذي كانت تعيش فيه، وكتابة قصص عن دورها في المجتمع، «لم يكن متاح لها ترك المنزل، ولكن وباشتراكها في المبادرة وافقت أسرتها وتفهمت بأن الحياة المثمرة يجب أن تكون للرجال والنساء على وجه المساواة».

وتابعت: «الفتاة ومن خلال اشتراكها في المبادرة بدأت في بناء فكرتها بطريقة مبتكرة، كما وتحدثت في إحدى ورش عمل الصندوق عن والديها وكيف سمحوا لها بالمجيء للقاهرة، وأكدت أنها كانت واثقة في نفسها وسعيدة ومقتنعة بما حدث لها وبكونها ستنجح في تحقيق أحلامها، لرغبتها وجموحها الكبير في العمل بالأعمال الخدمية المجتمعية».