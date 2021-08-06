ضبط المسؤول عن مطعم وجبات جاهزة بالقاهرة لحيازته 2 طن أطعمة فاسدة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المسؤول عن مطعم وجبات جاهزة بالقاهرة لحيازته قرابة 2 طن «مقطعات دواجن – برجر» فاسدة، تمهيداً لطهيها وتقديمها للجمهور.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لا سيما جرائم الغش التجاري، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة قيام (المدير المسؤول عن مطعم كائن بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة) بحيازة كميات كبيرة من السلع الغذائية (مقطعات الدواجن – البرجر) غير الصالحة للاستهلاك الآدمي تمهيداً لطهيها وتقديمها كوجبات جاهزة للجمهور، مدخلاً بذلك الغش والتدليس على جمهور المستهلكين ومُعرضاً صحتهم وحياتهم للخطر بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المطعم المشار إليه وضبط (المدير المسؤول) وضبط كمية قدرها (1,900 طن مقطعات دواجن – برجر) معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس، وبمواجهته اعترف بما نُسب إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.