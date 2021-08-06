ضبط شيش وغلق مخازن خشب وسقوط شجرة.. أبرز أحداث القاهرة

شهدت محافظة القاهرة، خلال الساعات الأخيرة، عدة إجراءات وأحداث داخل الأحياء، ففي حي المرج تم تنفيذ 9 قرارات غلق لمخازن أخشاب أسفل العقارات بشارع الشهيد وشارع الشيخ منصور، وذلك بمعرفة إدارة المحال وشرطة المرافق وقسم المرج ومندوب من شركة الكهرباء والمنطقة الطبية لتنفيذ تعليمات محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، بإزالة أي أنشطة خطرة أسفل العقارات لمنع حدوث كوارث وحرائق في المستقبل.

سقوط شجرة

كما شهد حي الأميرية، منذ قليل، سقوط شجرة بشارع إبراهيم عبد الحليم، وتم التعامل معها بمعرفة قوات الدفاع المدني، كما شن حي الوايلي بقيادة اللواء محمد عقل، رئيس الحي، حملة لتنفيذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وفي إطار تطبيق تعليمات اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا برئاسة رئيس الوزراء بمنع تقديم الشيشة بالمقاهي قام حي الوايلي بمصادرة الشيشة المتواجدة داخل المقاهي المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين.

ضبط شيش داخل مقاهي

كما قاد اللواء يحيى محمد الأدغم، رئيس حي الأزبكية، حملة للمرور على المطاعم والمقاهي والكافيهات لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية ورفع الإشغالات التي تعوق حركة المواطنين وتسيير الحركة المرورية بشوارع منطقة تطوير الألفي وشارع زكريا أحمد، أسفرت الحملة عن ضبط عدد من الشيش ومصادرتها داخل كافيه بشارع عرابي بنطاق الحي مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف وإيداع المضبوطات بمخازن شرطة مرافق بالحي، وشدد اللواء يحيى الأدغم، رئيس حي الأزبكية، على عدم تداول الشيشة بالمقاهي لمواجهة فيروس كورونا تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بحظر الشيشة حفاظا على سلامة المواطنين وتحقيقا للمصلحة والصحة العامة للمجتمع مع استمرار المتابعة اليومية.

من ناحية أخرى، تفقد حي حلوان برئاسة الدكتور أحمد القزاز، رئيس الحي، أعمال التطوير بشارع راغب بحلوان حيث يشمل التطوير توسعة الشارع ورصف الشارع وعمل أرصفة ونسبة إنجاز التطوير تصل إلى 80%، بالإضافة إلى رفع كفاءة الإنارة بالشارع من إحلال وتجديد الأعمدة وطلائها.