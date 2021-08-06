اعترافات المتهم بقتل شقيقته وتمزيق جثتها: «كانت حنينة عليا بس مشيها بطَّال»

«قبل ما أقتلها كنت شاري عباية لأمي في عيد الأم وبالمرة كنت جايب لأختي نفيسة هدية بالمرة»، كلمات سجلتها التحقيقات مع «صبحى .م»، 23 عاما، المدان بقتل شقيقته «نفيسة» 28 عاما، ذبحا ثم شطر جثتها إلى نصفين، وألقى كل نصف في مكان، حيث ألقى نصفها العلوي في بولاق الدكرور ونصفها السفلي العمرانية «قلت أعمل كده عشان محدش يعرف لها طريق ولا يعرف هي مين»، لكن مباحث الجيزة توصلت لهوية الجثة وكشفت عن الفاعل الذي تبين أنه شقيقها، خلال التحقيقات روى المتهم تفاصيل جريمته كاملة.

ارتبط المتهم بشقيقته الكبرى (المجني عليها) بعلاقة وثيقة لأنها كانت تنفق عليه، لكنه لم يكن يهتم بمصدر الأموال التي تنفق عليها منها، حتى بدأت تتردد أقاويل في المنطقة التي يقيمان بها في بولاق الدكرور بالجيزة بسوء سلوكها وسمعتها: «كنت عارف إنها بتشرب سجاير ومخدرات ومكبر دماغي، لكن إن مشيها بطال دي مكنتش أعرفها»، حتى التقى المتهم في يوم الجريمة بالمجنى عليها، وبدأ يتحدث معها.

أخبرها «صبحي» بما يسمعه عن سمعتها، واحتد الحديث بينهما، لكنها عايرته: «بأكلك وبشربك يبقى ملكش دعوة باللي باعمله»، جن جنون المتهم وتشاجر معها «ضربتها بالقلم على وشها وهي كمان ضربتني بالقلم، أنا ما حستش أنا باعمل إيه، مسكت في رقبتها وخنقتها لحد ما ماتت، وبعدين جبت سكينة من المطبخ وطعنتها، وبعدين أخدتها في المطبخ وشربت سيجارة وقعدت أفكر أتصرف إزاي».

يقول المتهم إنه مزق جثتها إلى نصفين، وألقى كل نصف في مكان: «نقلتها في توك توك ورميت نص في العمرانية ونص في بولاق الدكرور»، مشيرا إلى أنه مارس حياته بشكل طبيعي حتى تم القبض عليه، لكنه رغم قتله لشقيقته إلا أنه قال إنه لا يكرهها: «الله يرحمها كانت حنينة عليا وتدافع عني قدام أبويا، وهي اللي كانت بتدفع الإيجار وبتشتري الأكل بتاعنا، بس هي عايرتني بكده وقتلتها علشان أخلص منها ومن سلوكها بس اللي عملته كتير ومقدرتش أمسك نفسي».

وأحيل المتهم لمحكمة الجنايات التي قضت بإعدامه شنقا.