نائب محافظ القاهرة: محور عدلى منصور يمثل انفراجة لـ 4 أحياء بالقاهرة

تواصل أجهزة محافظة القاهرة، أعمال إزالة تعارضات محور المستشار عدلى منصور- مسطرد، بنطاق حى المطرية، تمهيدا لإقامة المحور ضمن المشروعات التى تشهدها المحافظة فى مجال النقل والطرق لإحداث سيولة مرورية والقضاء على الزحام المرورى داخل العاصمة وتحديدا فى 4 أحياء وهى «عين شمس والمطرية والأميرية والمرج»، حيث جار إزالة 159 عقارا وصرف التعويضات للأسر تباعا طبقا للأسعار التى حددها المطور العقارى، كما بدأت شركات المرافق من المياه والصرف الصحى والكهرباء، العمل بالمنطقة لإدخال خطوط جديدة للمياه والصرف الصحى وعمل تحديث لشبكة الكهرباء داخل المنطقة.

خط سير محور عدلى منصور

وأكدت محافظة القاهرة، أن محور عدلى منصور من المشروعات التى تنفذها الدولة بمنطقة شرق القاهرة، ضمن خطة تطوير الطرق وفتح شرايين جديدة بالقاهرة الكبرى وحل الأزمات المرورية وتوفير الوقت، والحفاظ على البيئة، ومن المقرر ربط محور المستشار عدلى منصور الذى تنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بمنطقة النزهة وحى السلام وعين شمس والمطرية، بطريق شبرا بنها الحر، كما يمر المحور بمناطق النزهة، والسلام، وعين شمس وينتهى بميدان رنين بالمطرية، ويمر الاتجاه العائد بكوبرى عين شمس وشارع المشروع الرابط بين عين شمس والمطرية ثم شارع وسط البلد ثم منطقة المسلة بطول 6 كم، ومن المنتظر أن يحدث المحور بعد انتهائه، انفراجة كبيرة للمرور وعمليات تنقل المواطنين بهذه المناطق.

انفراجة كبيرة

وقال المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إن القاهرة تشهد طفرة غير مسبوقة خلال السنوات الماضية، من مشروعات إسكان ومرافق وخدمات، وفى مجال الطرق، وإقامة المحاور تم تغيير وجه القاهرة لإنهاء كل الأزمات المرورية وإحداث نقلة حضارية داخل العاصمة للقضاء على كل المشكلات التى عانت منها القاهرة على مدار العقود الماضية، مضيفا لـ «الوطن»، أن محور عدلى منصور انفراجة كبيرة للحركة المرورية فى المطرية وعين شمس والأميرية والمرج، واختصار الوقت من أجل خدمة أفضل للمواطنين.