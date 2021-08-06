انتحار شاب شنقا لمروره بحالة نفيسة سيئة في أسيوط

انتحر شاب بشنق نفسه داخل منزله بقرية البربا، التابعة لمركز صدفا في محافظة أسيوط، وجرى نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة المستشفى المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى اللواء عمر السويفي، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة صدفا، يفيد بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من الأهالي، بالعثور على شاب منتحرا شنقا داخل المنزل.

وعلى الفور، انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع الشاب «مايكل عادل عدلي ميخائيل» 31 سنة، ومقيم بقرية البربا، بمركز صدفا، نتيجة شنق نفسه داخل منزله.

وبسؤال أسرة المتوفى، ذكروا أنه كان يعاني من حالة نفسية سيئة خلال الفترة الماضية، ولا يعلمون سببها.

وجرى نقل الجثة والتحفظ عليها عن طريق الإسعاف إلى مشرحة مستشفى صدفا المركزي، تحت تصرف النيابة، وحرر محضر بالواقعة، وجارِ استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.