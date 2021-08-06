قدم على بطاقات "saib الأهلي" واحصل على هدايا بشعار النادي الأهلي

أعلن بنك saib أحد أبرز البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، عن إطلاق مسابقة على إصدار بطاقات"saib الأهلي" الائتمانية ومسبقة الدفع والتي تتيح فرصة الحصول على هدايا بشعار النادي الأهلي بالإضافة إلى الاستمتاع بنقط وخصومات في متاجر عديدة. كان بنك saib قد قام بإطلاق بطاقتي «اﻷﻫﻠﻲ تيتانيوم اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ»، و«اﻷﻫﻠﻲ ﻣﺴﺒﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ». ، وذلك ضمن استراتيجية البنك التوسعية التي يستهدف من خلالها توفير أحدث الخدمات المصرفية التي تتسم بالابتكار، وتوفر للعملاء تجربة بنكية متميزة.

جدير بالذكر أن بطاقات" saib الأهلي الائتمانية ومسبقة الدفع " تقدم ﻣﺰاﻳﺎ ﻓﺮﻳﺪة وﺗﺠﺮﺑﺔ ﻣﻠﻴﺌﺔ بمكافآت ﻋﺪﻳﺪة لمشجعي النادي الأهلي، ﻣﻊ إﻣكاﻧﻴﺔ اﻟﺘﺴﻮق ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻲ مصر وﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ، وكذلك اﻟﻤﺮوﻧﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ، واﻛﺘﺴﺎب اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺒﺪاﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣكاﻓﺄت saib.

ﺗﻌﻄﻲ البطاقات لحاملها اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎط ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ مكافآت saib، ليحصل العميل ﻋﻠﻰ نقاط مقابل كل ﺟﻨﻴﻪ ﺷﺮاء ﺛﻢ يمكنه اﺳﺘﺒﺪال اﻟﻨﻘﺎط ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ﺷﺮاﺋﻴﺔ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ pay with rewards، هذا بالإضافة إلى اﻻﺳﺘﻤﺘﺎع بـ 5% كاش ﺑﺎك ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻋﻨﺪ سداد قيمة أي ﻣﺸﺘﺮﻳﺎت ﺗﺘﻢ ﻓﻲ أي ﻣﻦ ﻣﺘﺎﺟﺮ اﻟﻤﻼﺑﺲ واﻷﻟﻌﺎب اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ محليًا ودوليًا، أو ﻋﻨﺪ ﺳﺪاد ﻗﻴﻤﺔ الاشتراكات ﻓﻲ اﻟﻨﻮادي اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، أو ﻋﻨﺪ سداد قيمة أي ﻣﺸﺘﺮﻳﺎت ﺗﺘﻢ داﺧﻞ أي ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺎﺟﺮ اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪة ﺑﻔﺮوع اﻟﻨﺎدي اﻷﻫﻠﻲ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.

كما توفر البطاقة لحاملها ﺧﺼﻮﻣﺎت ﺗﺼﻞ إﻟﻰ 15% ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺎﺟﺮ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻣﺜﻞ Eco Intersport, Skechers, ,Goal, Anta، وﺧﻄﻂ ﺗﻘﺴﻴﻂ ﻣﺮﻳﺤﺔ ﺑﺴﻌﺮ ﻓﺎﺋﺪة ﺗﻨﺎﻓﺴﻲ ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ 3 ﺷﻬﻮر وﺣﺘﻰ 60 ﺷﻬﺮ، كذلك ﺗﺘﻴﺢ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﺑﻔﺘﺮة ﺳﻤﺎح ﺗﺼﻞ إﻟﻰ 58 يومًا ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب ﻓﻮاﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﺮكات اﻟمشتريات ، كما تمنح اﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﻠﺴﺤﺐ اﻟﻨﻘﺪي اﻟﻔﻮري بقيمة تصل إﻟﻰ 100% ﻣﻦ اﻟﺤﺪ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ، وﺗﺘﻴﺢ إﻣكاﻧﻴﺔ إﺻﺪار ﻋﺪد ﻻ ﻣﺤﺪود ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ، هذا بالإضافة إلى اﻻﺳﺘﻤﺘﺎع ﺑﺎﻟﻤﺰاﻳﺎ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺎﺳﺘﺮكارد اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ مع إمكانية إصدار saib payband” " اسورة الدفع الذكية و التي تمثل أحدث تقنيات الدفع اللاتلامسية ، وسيتم إصدار اسورة الدفع الذكية مجاناً خلال شهر أغسطس ، حيث يعتبر بنك saib اول بنك في مصر يطلق إسورة الدفع الإلكترونية على البطاقات الائتمانية بالاضافة إلى بطاقات الخصم المباشر

كما توفر بطاقة saib اﻷﻫﻠﻲ ﻣﺴﺒﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ إﻣكاﻧﻴﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ إﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ، والسداد من خلالها في اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎر داﺧﻞ وﺧﺎرج ﻣﺼﺮ، كما أن البطاقة ﻣﺰودة ﺑﺸﺮﻳﺤﺔ ذﻛﻴﺔ ﻟﺰﻳﺎدة ﻣﺴﺘﻮى اﻷﻣﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ مع إﻣكاﻧﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﺑﺘﻘﻨﻴﺔ الـ contactless دون اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ إدﺧﺎل اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺑﻤﺎﻛﻴﻨﺎت اﻟﺒﻴﻊ الآلي.

يعد بنك saib هو الأول في السوق المصري الذي يُطلق بطاقتي «اﻷﻫﻠﻲ اﻟﺘﻴﺘﺎﻧﻴﻮم اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ»، و«اﻷﻫﻠﻲ ﻣﺴﺒﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ»، وذلك في إطار استراتيجية البنك التي تستهدف جذب كافة شرائح المجتمع في التعاملات المصرفية دعمًا لخطط الشمول المالي التي تتبناها الدولة المصرية ويقود تنفيذها البنك المركزي باحترافية شديدة، حيث يخاطب البنك شرائح متعددة من مشجعي النادي الأهلي، تتنوع هذه الشرائح بين فئات عمرية ومجتمعية مختلفة.