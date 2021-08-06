أحمد فايق يحذر من التهاون: الموجة الرابعة لكورونا على الأبواب

حذر الإعلامي أحمد فايق، من التهاون في التعامل مع فيروس كورونا المستجد، موضحًا: «الموجة الرابعة على الأبواب، وقد يكون ارتفاع درجات الحرارة في مصر نعمة لأن أشعة الشمس قادرة على قتل الفيروس على الأسطح، لكن مع بداية فصل الشتاء سيبدأ الفيروس في الانتشار بشكل أكبر، لكن الأزمة تكمن في صعوبة متحور دلتا، حيث تزيد فرص انتشاره».

وأضاف فايق، خلال تقديمه حلقة اليوم الجمعة، من برنامج «مصر تستطيع»، الذي يعرض عبر شاشة «DMC»، أن ما يجري تداوله في الدراسات العلمية، وما يحدث في العالم، يؤكد أن الفيروس مازال مستمرًا، حيث قررت بعض الدول التعايش معه، بينما تتبع دول أخرى نفس الإجراءات الاحترازية، وهو ما يتوقف على معطيات كثيرة.

وأشار إلى أن الدول التي تفرض إجراءات الإغلاق يكون معدل الأعمار فيها كبيرا، خاصة الدول الأوروبية، حيث يتخطى متوسط الأعمار فيها 60 عاما، وبالتالي تزيد احتمالات الوفاة عند حدوث الإصابة.

وأكد أن دراسة علمية أجراها علماء مجلة «NEW SCIENTEST» فندت خطأ شائعا بأن بعض الملقحين بتطعيمات فيروس كورونا المستجد يعانون من التهاب في عضلة القلب، موضحًا أن هذه الدراسة أثبتت أن من ضمن الآثار الجانبية لمصابي فيروس كورونا هو الإصابة بالتهاب في عضلة القلب، وتقل النسبة بعد الحصول على اللقاح.

ولفت إلى أن 450 حالة من كل مليون مصاب بكورونا تصاب بالتهاب في عضلة القلب، وهذا الأمر لا علاقة له بالتطعيم لكنه مرتبط بالإصابة بالمرض.