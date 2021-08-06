درجة حرارة مرتفعة في الشرقية غدا.. و«الصحة» تحذر المواطنين

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس شديد الحرارة غدا على محافظة الشرقية وتتراوح درجة الحرارة ما بين 43 و44، فيما أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، عن رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية، وبالمراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة، تزامنا مع الموجة الحارة، كما ناشد المواطنين بعدم التعرض لأشعة الشمس، خاصة خلال فترة الظهيرة وحتى الساعة الثالثة عصرا.

طوارئ بصحة الشرقية تزامنا مع ارتفاع درجة الحرارة

وأوضح وكيل الوزارة، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية، منعقدة على مدار الساعة بالمديرية لاستقبال أي بلاغات والتعامل الفوري معها، حفاظا على صحة المواطنين، مضيفا أنه وجه بزيادة القوى البشرية، من الأطباء الاستشارين والإخصائيين بالأقسام وهيئة التمريض، وتوفير المخزون الكافي من الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بالإجهاد الحراري، بأقسام الإستقبال والطوارئ، وغرف علاج الصدمات الحرارية، مع التأكد من وضع أسطوانات الأكسجين في أماكن جيدة التهوية.

نصائح للمواطنين في ظل ارتفاع درجات الحرارة

وأشار وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إلى أهمية شرب المياه والعصائر الباردة المرطبة، وارتداء ملابس قطنية، وعدم ترك مواد قابلة للاشتعال بالسيارات.

وفي وقت سابق كشفت الدكتورة إيمان شاكر، رئيس مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، - خلال تصريحات صحفية - عن موعد انكسار الموجة الحارة التي تشهدها البلاد حاليا.

وأوضحت إيمان أن الموجة الحارة مستمرة حتى السبت المقبل، ودرجات الحرارة ستكون أعلى من معدلاتها الطبيعية، مضيفة أنه بداية من يوم الأحد ستنخفض درجات الحرارة بمعدل طفيف حتى يوم الأربعاء ثم ستعاود الارتفاع بعد ذلك، لافتة إلى أن شهر أغسطس يشهد ارتفاعا في درجات الحرارة بشكل عام.