مع انخفاض أسعاره.. هل يُفضل شراء الذهب في الفترة الحالية؟

سجلت أسعار الذهب في منتصف معاملات اليوم الجمعة الموافق 6 أغسطس، تراجعًا ملحوظًا في البورصات العالمية والأسواق المحلية ومحلات الصاغة، وتحديدا سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، الذي انخفض خلال الدقائق الماضية بقيمة 15 جنيها.

إيهاب وصفي، نائب رئيس شعبة المصوغات الذهبية بغرفة القاهرة التجارية، علق في حديثه لـ«الوطن»، على انخفاض أسعار الذهب بصورة واضحة خلال ساعات اليوم الجمعة، وأسباب انخفاضه وهل يتجه المواطنون للشراء في الفترة الحالية أم لا؟.

أسباب انخفاض سعر الذهب

أرجع إيهاب واصفي، انخفاض سعر الذهب إلى تراجع معدل البطالة في أمريكا بنسبة نصف بالمائة على غير المتوقع، ما أدى إلى ارتفاع قيمة الدولار أمام العملات الأساسية وبالتالي تكالب المستثمرين على الانسحاب من التجارة والاستثمار بالذهب.

وقال واصفي، إن الذهب انخفض عالميا بقيمة 5.4% على مدار الساعات الفائتة، كما انخفض الذهب محليا بقيمة 18 جنيها معيار 21، وصل إلى 775 جنيها.

هل سيستمر انخفاض الذهب خلال الفترة المقبلة؟

حول استمرار انخفاض الذهب من عدمه، قال وصفي، إن اليوم آخر أيام البورصة، ثم ستفتح أبوابها يوم الاثنين وفي هذا الوقت قد يحدث تغيرات سياسية أخرى ستؤثر على أسعار الذهب في الأيام المقبلة ويستمر انخفاضه أو سيحقق استقرارا.

نصائح للمواطنين بشراء الذهب أم لا؟

وقال وصفي، إن الفترة الحالية مناسبة جدا لشراء الذهب والفترة الماضية أيضا وفق قوله، ناصحا من يريد الادخار على المدى البعيد أن يشتري الذهب خلال الفترة الجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24، المعروف بالذهب البندقي، بين 883 إلى 886 جنيها بعدما سجل صباح اليوم 903 إلى 905 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 21، الأكثر مبيعًا في السوق المصرية، بين 773 إلى 775 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 18 اليوم، بين 663 إلى 664 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراوح سعر الجنيه الذهب، في البورصات العالمية، اليوم، بين 6184 إلى 6200 جنيه.