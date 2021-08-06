أصيب بكورونا قبل أيام.. مصطفى كامل يغادر المستشفى بعد تحسن حالته الصحية

غادر منذ قليل، الفنان مصطفى كامل، مستشفى العجوزة، بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

مصطفى كامل أصيب بفيروس كورونا منذ أيام

وأوضح مصطفى كامل، في تصريح سابق لـ«الوطن»، أن حالته الصحية جيدة، مقارنة بفترة بداية الإصابة، مؤكدا أنه أصبح قادرا على التنفس بشكل جيد، وطمأن جمهوره على صحة ابنته، مؤكدا أنها في حالة جيدة، ولكنها مازالت تعاني من بعض مضاعفات الفيروس، طالبا من الجمهور الدعاء لهما بالشفاء.

يذكر أن مصطفى كامل، قد طرح قبل إصابته بكورونا، أغنية «البيت»، وهي إحدى أغنيات ألبومه الجديد «وجع قلبي».

وتقول كلمات الأغنية:

الـــبـــــيــــــت الـلـــي تـــربـيـنـا فــيــه

الـــبـــــيــــــت مــتــعــلــق قــلبــي بــه

كــــل مــــا انـــســــي عــقـــلــــي بــيــــفـــكـــر

وارجـــــــع أنــــســـى وارجــــــع أتــــــــذكــــر

صـــــــوت ابــــويــــا وهــــــو بـيـنـادي عـلـيــا

ودمــــــعـة أمـــــــــى لـمـا كـنت أتعبت شويــــه

ومـدرستـي وكراستـي وأنـــــــــــا صـغــيــــــــر

وشــكــلــي قــــبــــــل ما يـكــبـر ويــتــغيــــــــر

ولــمــتــنــا انـــا وصــحـــابـــــي ع النــاصيـــه

وأحـلامنــا الـلــي كـانت طـايشه مـــش راسيـــه

سـنـيـن بـتـمـر بحـلو ومــر وأنـا مـا نـسيـت

وأدينى كبرت

ودلـوقـــتــي وأنـا بحكي لأولادي عن اللـي فـــات

بـلاقـى نـفسـى متلخبط ما بين الضحكه والدمعـات

بـلاقـى نـفسـى للمـــاضـــــي أوام حـــــنـــيــــــت

وأدينى كبرت

ودلـوقـــتــي بتيجى الذكرى بميلادي يقيدوا شموع

وبطفى الشمع بالفرحه وأنا مدارى ف عنيا دمـوع

بحــــس بروحــــي بتنـــادي حـيـطـان الـبـيـت

جدير بالذكر أن ألبوم «وجع قلبي»، يضم 8 أغنيات متنوعة، كلها من كلمات مصطفى كامل، ما عدا أغنية واحدة كتبها الشاعر هشام عبد الحليم، والألحان لمصطفى كامل، وحسن سراج وتيتو، والتوزيع لباسم منير ومحسن السيد وتامر صقر وأحمد باريتون وحسن سراج، وأغنية شعبية من توزيع إسلام ساسو.