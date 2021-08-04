تطورات الحالة الصحية لـ«ابنة» مصطفى كامل: تتلقى بروتوكول العلاج

حالة من القلق انتابت جمهور الفنان مصطفى كامل، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد إعلان إصابته وأسرته بفيروس كورونا، وتداول أخبار بأن ابنته في حالة خطرة، وتتواجد في أحد المستشفيات الكبرى في العزل.

وقال «كامل» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن ابنته حالتها الصحية مستقرة، ولا صحة لما تردد منذ ساعات عن تدهور حالتها الصحية، موضحًا أنها متواجدة في المستشفى وتتلقى بروتوكول العلاج، مطالبًا من محبيه وجمهوره الدعاء لأسرته بالشفاء العاجل.

إصابة أسرة مصطفي كامل بفيروس كورونا

ونشر أدمن صفحة المطرب مصطفي كامل عبر «فيسبوك»: «السلام عليكم جمهورنا الحبيب، برجاء الدعاء للفنان مصطفى كامل وأسرته، بالشفاء العاجل لإصابتهم بفيروس كورونا، نسأل الله تعالي الشفاء العاجل»، وانهالت التعليقات عليه، متمنين له بالشفاء العاجل.

ألبوم مصطفى كامل

وطرح المطرب مصطفى كامل منذ ايام أغنية «ضحكتى» وهي ثاني أغاني ألبومه الغنائي الجديد «وجع قلبي» من كلماته وألحانه وتوزيع حسن سراج.

ألبوم «وجع قلبي» الذى يضم 8 أغنيات متنوعة كلها من كلماته ما عدا أغنية واحدة كتبها الشاعر هشام عبدالحليم، والألحان مصطفى كامل وحسن سراج وتيتو، والتوزيع باسم منير ومحسن السيد وتامر صقر وأحمد باريتون وحسن سراج وأغنية شعبية من توزيع إسلام ساسو.

وأعلن «كامل» الاثنين الماضي، تأجيل طرح الألبوم الجديد، و نشر عبر «فيسبوك»: «السادة الأخوة المحترمين الجمهور المحترم، بيان ورسالة هامة وأخيرة، مواعيد طرح الأعمال الفنية أصبحت بيد الشركات التي تقوم بنزول الأعمال، وهذه الشروط تطبق على كل نجوم مصر والعالم العربي على الكبير والصغير، وهذه أصبحت شروط الشركات نرجو من الجميع التفهم الجيد لما يحدث، بعض جمهورنا الحبيب وليس الكل، نراه يتحدث وكأنه لا يعلم بوضع السوق الفني على الإطلاق، وكأن ألبوم الفنان مصطفى كامل هو الوحيد الذي يجرى تطبيق هذا عليه، رغم أننا شرحنا بالتفاصيل عشرات المرات».