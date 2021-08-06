عاجل.. تجديد حبس الأم والخال المتهمين بقتل الابنة لرفضها الزواج

جدد قاضي المعارضات حبس هبة، 42 عاما، ربة منزل، وشقيقها «كريم روسيا»، 33 عاما، عاطل، 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامهما بقتل ابنة المتهمة الأولى دنيا أسامة نبيل، 17 عاما، وإلقاء جثتها من الطابق الخامس بدائرة قسم شرطة البساتين، لرفضها الزواج من شاب كانت مخطوبة له.

بداية الواقعة

يذكر أن يوم الاثنين الماضي قد تلقى مأمور قسم شرطة البساتين بلاغا من مفتش صحة المنطقة يفيد باشتباهه في وفاة فتاة جنائيا بدائرة القسم، وبالانتقال تبين العثور على جثة فتاة تدعى دنيا أسامة نبيل، 17 عاما، وكشفت تحريات المباحث أن الفتاة تقيم مع والدتها وخالها، وأنه قبل الواقعة بساعات حدثت مشاجرة بين الفتاة ووالدتها وخالها لطلبها فسخ خطوبتها من أحد الشباب بالمنطقة على عكس رغبتهما، وأضافت التحريات أن والد الفتاة مقيم بصحبة شقيقها الأصغر محمد، 14 عاما، في منطقة المنيل، قبل الواقعة بشهرين، وذلك على خلفية تشاجر خالها، المتهم الثاني، مع والدتها لاعتقاده بأنه وراء رفض الفتاة الزواج.

وأوضحت التحريات أنه يوم الواقعة اتصل خال الفتاة بوالدها وهدده بقتلها في حاله إصرارها على عدم الزواج، وطلب منه والدها الهدوء وسوف يحضر إلى المنطقة لإقناعها بالزواج، وفي الساعة السابعة والنصف من صباح الاثنين الماضي وأثناء حضور والد الفتاة تلقى اتصالا هاتفيا من نجل عمه يخبره بسقوط ابنته من الطابق الخامس وهي في طريقها إلى مستشفى اليوم الواحد بمنطقة البساتين، وبمجرد وصول الأب إلى نجل عمه طلب منه أن يذهب معه إلى المستشفى ولكنه أخبره بوفاتها.

وأكدت التحريات وجود الأم والخال وقت الواقعة بصحبة الفتاة داخل شقتهم، وأضافت التحريات أن مشاجرة حدثت بين الفتاة وخالها ووالدتها.

ضبط والدة وخال فتاة البساتين

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين ونقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت التشريح لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وقررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، واليوم بالعرض على قاضي التحقيق قرر تجديد حبسهما 15 يوما لحين ورود تقرير الطب الشرعي الخاص بسبب وفاة الفتاة.