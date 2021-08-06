عاجل.. «الكهرباء» تكشف أسباب انقطاع التيار في بعض المناطق بالمحافظات

كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن سبب انقطاع التيار في بعض المناطق بالمحافظات خلال الفترة الماضية، بسبب أعمال الصيانة وإجراء أعمال إحلال وتجديد لخطوط شبكة الكهرباء الرئيسية على مستوى المناطق والتي تسهم في رفع كفاءة شبكة الكهرباء وتقضي تماما على أي معوقات كانت تتسبب في قطع التيار الكهربائي، خاصة خلال فصل الصيف، حيث يزيد التحميل على الشبكة بسبب تشغيل أجهزة التكييف وغيرها من الأجهزة الكهربائية التي تزيد من استهلاك الكهرباء.

إعلام المواطنين بمواعيد قطع التيار

وأوضح المصدر، لـ«الوطن»، أن جميع شركات التوزيع على مستوى المحافظات تقوم بإعلام المواطنين بالمواعيد التي تتم فيها أعمال الصيانة حتى يستطيعوا تدبير احتياجاتهم خلال تلك الفترة.

فرق طوارئ تعمل بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية للتدخل السريع

قال المصدر إن هناك فرق طوارئ على أعلى مستوى تعمل على مدار الساعة بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية للتدخل السريع فى حالة حدوث أي أعطال طارئة خلال شهور الصيف، لافتا إلى أن الوزارة تتلقى جميع شكاوى المواطنين على الخط الساخن للوزارة على رقم 121 إضافة إلى الوسائل والآليات الأخرى للتواصل منها تخصيص رقم واتس اب بكل شركة للتعامل الفوري مع البلاغات والتعامل معها في أسرع وقت.

فصل الكهرباء عن مناطق بالطور للصيانة

فيما أعلنت منطقة كهرباء الطور بجنوب سيناء عن بدء قطع التيار الكهربائي عن 24 منطقة بمدينة الطور صباح غدٍ السبت، لتنفيذ برنامج الصيانة المبرمجة الدورية على خلايا موزع الطور الجديد، لافتا إلى أن فصل التيار الكهربائي سيتم بالتتابع بحيث لا تزيد مدة الفصل بكل منطقة على نصف ساعة.

انقطاع التيار حتى الانتهاء من تغيير الكابلات في إسنا

وأعلنت شركة توزيع كهرباء مصر العليا أنه سيتم فصل التيار الكهربائي غدا السبت عن مدينة إسنا بجنوب الأقصر بدءاً من الساعة الثامنة صباحاً، لافتة إلى أن الانقطاع سيستمر لحين الانتهاء من أعمال تغيير الكابلات الكهربائية الخاصة بمناطق «السنترال القديم ومسجد الصادق ومسجد الزهراء والقصرية».

وطالبت شركة الكهرباء الأهالى وأصحاب المخابز بتدبير احتياجاتهم خلال فترة انقطاع الكهرباء وأنه سوف يتم إعادة التيار الكهربائي فور الانتهاء من أعمال الصيانة.

فصل التيار عن بعض مناطق طنطا

وكشفت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء أنه سيتم غدا فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق بمدينة طنطا لمدة ساعتين لإجراء عمليات الصيانة لمحطة محولات غرب طنطا التابعة لقطاع كهرباء غرب الغربية.