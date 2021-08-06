البترول توفر كميات كبيرة من الغاز لمحطات الكهرباء تزامنا مع الموجة الحارة

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أن استهلاك الغاز الطبيعي والوقود اللازم لمحطات الكهرباء سجل أعلى معدلاته خلال اليومين الماضيين بصورة قياسية نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، موضحة أن قطاع البترول وفر كامل هذه الكميات غير المسبوقة والتي بلغت نحو 5210 ملايين قدم مكعب غاز مكافئ يوميا بزيادة نسبتها 118% عن الاحتياجات المخططة لتلك الفترة مع الالتزام بالتأمين الكامل لباقي احتياجات القطاعات المستهلكة كالقطاعات الصناعية والبتروكيماويات والمنازل وتموين السيارات بالغاز الي جانب الاستمرار في تصدير تعاقدات شحنات الغاز.

وتمثل الكميات الحالية التي تم استهلاكها من الغاز الطبيعي لمحطات الكهرباء والبالغة 4670 مليون قدم مكعب غاز يوميا نحو 67% من استهلاك الغاز محليا بالإضافة إلى توفير أكثر من 13 ألف طن مازوت لاستكمال احتياجات محطات الكهرباء.