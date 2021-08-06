عقوبات رادعة تنتظر سارقي الكهرباء الممتنعين عن تركيب العدادات الكودية

بدأت شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية شن حملات مكبرة، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، لمواجهة كافة أشكال سرقة التيار الكهربائي، لا سيما العمل بنظام الممارسة، حفاظا على المال العام.

قطع التيار الكهربائي وفرض غرامات فورية

وأكد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنَه مع بدء اتخاذ جميع الفروع التابعة لشركات توزيع الكهرباء بالمحافظات، الإجراءات لتركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة، سيُلغى نظام الممارسة، لافتا إلى أنه في حال عدم تقدم المواطن بطلب لتركيب العداد الكودي خلال المهلة المقررة، التي انتهت بنهاية يوليو الماضي، سيتم قطع التيار الكهربائي عن تلك الوحدات وفرض غرامات فورية على مالك العقار المخالف.

العداد الكودي يسمح بمحاسبة العملاء بصورة دقيقة

وأشار المصدر لـ«الوطن» إلى أن أصحاب العقارات المخالفة والعشوائية، الذين تقدموا بطلبات تركيب العداد الكودي، كانوا يسعون لإضفاء صفة قانونية لاستهلاك الكهرباء داخل وحداتهم السكنية عن طريق التحول من الممارسة إلى العدادات الجديدة، لافتا إلى أن الحكومة ستحارب كل صور التحصيل العشوائي لاستهلاك الكهرباء للحصول على كامل مستحقاتها المتأخرة من أصحاب الوحدات السكنية، لأن نظام العداد الكودي يسمح بمحاسبة العملاء بصورة دقيقة عن قيمة الاستهلاك الفعلي.

عقوبة سارق التيار الكهربائي

وتستعرض «الوطن» العقوبات التي حددها قانون الكهرباء بعد إجراء التعديلات عليه بتغليظ العقوبات لمواجهة عمليات سرقة التيار الكهربائي:

- مطالبة سارق التيار الكهربائي بسداد قيمة التيار الكهربائي المسروق، بالإضافة إلى سداد ما يساوي ضعف قيمة التيار المسروق كغرامة عن مدة 12 شهرا كحد أقصى.

- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.

- في حال تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

- في جميع الأحوال تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي.