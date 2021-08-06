غدا.. بدء اختبارات القدرات للطلاب الجدد في جامعة كفر الشيخ

أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ، بدء اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بكليات التربية الرياضية والتربية النوعية «شعبتي التربية الموسيقية والفنية" وكلية التمريض والمعهد الفني للتمريض اعتبارًا من يوم السبت الموافق 7/8/2021 حتى يوم الخميس الموافق 19/8/2021.

وقال رئيس جامعة كفرالشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي، أنه تيسيراً علي أبنائنا الطلاب وفي إطار منظومة الحكومة الإلكترونية التي تدعمها الدولة بجميع أجهزتها، أتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفرصة أمام أبنائنا الطلاب لتسجيل اختبارات القدرات إلكترونياً عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني من هنــــــا على شبكة الإنترنت وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 7/8/2021 حتى يوم الخميس الموافق 19/8/2021.

وأضاف بأن موعد اختبارات الطلاب المتقدمين لكلية التربية النوعية شعبة التربية الموسيقية يوم الأحد الموافق 8 أغسطس وشعبة التربية الفنية يوم الاثنين الموافق 9 أغسطس، وتبدأ اختبارات كلية التمريض والمعهد الفني للتمريض يوم الأحد الموافق 8 أغسطس، كما تبدأ اختبارات كلية التربية الرياضية للبنين يوما السبت والأحد الموافق 7 و 8 أغسطس وتحدد يومي الاثنين والثلاثاء الموافق 9 و 10أغسطس للطالبات .

ولفت «دسوقي»، إلى أن الجامعة أنهت استعداداتها بتجهيز مقار لجان اختبارات القدرات للطلاب، وتوفير وسائل الراحة لهم، كما تم الانتهاء من صيانة الأجهزة وأعمال الصيانة بقاعات التقديم الإلكتروني وصالة الاستقبال، واستعداد الجامعة لبدء استقبال مراحل التنسيق، التي تفتح أبوابها عقب إعلان نتائج الثانوية العامة.

وأوضح رئيس جامعة كفرالشيخ الإرشادات العامة التي يجب إتباعها لأداء اختبارات القدرات أهمها إحضار جميع المستلزمات الوقائية من كمامات وقفازات طبية وكحول لضمان السلامة والوقاية الكاملة من أي فيروسات، والتزام الطالب بارتداء الكمامة والقفازات الطبية أثناء إجراء جميع الاختبارات وخصوصا المقابلة الشخصية المطلوبة في بعض التخصصات.

وشدد رئيس جامعة كفرالشيخ على ضرورة تسجيل الطلاب على موقع تنسيق اختبارات القدرات، وتقديم الأوراق المطلوبة وهي أصل رقم الجلوس وصورتين من رقم الجلوس، وصورتين من بطاقة الرقم القومي، وصورتين شخصية، والإيصال المطبوع من موقع التنسيق بحجز اختبارات القدرات، حيث يتم عرض البيانات الخاصة بالطالب والتأكد منها ومعرفة الكليات المتاح التقديم فيها وفقا لبيانات الطالب ويتم طباعة استمارة الطالب والتي يحدد بها موعد إجراء الاختبار بالكلية المتقدم إليها.