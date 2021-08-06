غدا.. انطلاق اختبارات القدرات 2021 للجامعات التكنولوجية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، انطلاق اختبارات القدرات 2021 للجامعات التكنولوجية، بدءا من غد السبت الموافق 7 أغسطس الجاري، وتستمر حتى الخميس 19 أغسطس الجاري، بالجامعات التكنولوجية الموجودة بعدد من المحافظات، وهي الجامعة التكنولوجية بالقاهرة الجديدة، وجامعة الدلتا التكنولوجية، وجامعة بني سويف التكنولوجية الجديدة، مشددة على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا أثناء أداء اختبارات القدرات.

التعليم العالي: خلال ساعات بدء اختبارات القدرات 2021 للالتحاق بالجامعات التكنولوجية

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن اختبارات القدرات 2021 بالجامعات التكنولوجية، ستكون من 3 أجزاء رئيسية، وهي جزء لقياس مهارات الحاسب الآلي، وجزء لقياس مهارات اللغة الإنجليزية، وجزء للمعلومات العامة في مادة الرياضيات، منوهة إلى أن عدد الأسئلة سيكون 50 سؤالاً، وجميعها اختيار من بين متعدد بنظام «البابل شيت»، مؤكدة أن الحصول على 60% من الدرجة النهائية، شرط أساسي لاجتياز الاختبارات.

وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في تقرير لها، أنه بجانب موعد اختبارات القدرات 2021 بالجامعات التكنولوجية، ستقبل تلك الجامعات طلاب الثانوية العامة 2021، بنسبة تصل إلى 20% من إجمالي المقبولين بها، على ان يجري قبول 80% بالجامعات التكنولوجية من طلاب الدبلومات المختلفة نظام الثلاث سنوات أو ما يعادلها من شهادات، وكذلك طلاب الدبلومات 2021، نظام الخمس سنوات أو ما يعادلها من شهادات، مؤكدة أنه يشترط للالتحاق بالجامعات التكنولوجية اجتياز اختبار القدرات 2021.

الدرجات العلمية الممنوحة من الجامعات التكنولوجية

وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الجامعات التكنولوجية تمنح الدرجات العلمية التالية: البكالوريوس المهني في التكنولوجيا، الدبلوم العالي المهني في التكنولوجيا، الماجستير المهني في التكنولوجيا، الدكتوراه المهنية في التكنولوجيا، وذلك في كل تخصص يلتحق به الطالب.