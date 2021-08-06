تعرف على أقل قسط لشراء وحدة سكنية بمبادرة التمويل العقاري

تثار العديد من الأسئلة حول مبادرة التمويل العقاري وأسعار الشقق بها، وتكلفة المقدم وكم سيكون قيمة القسط الشهري الذي سيتم سداده من ثمن الوحدة على مدار ثلاثين عاما.

وأتاح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، شققا ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، وفي هذا الإطار نستعرض قيمة القسط الشهري للشقق المختلفة ضمن مبادرة التمويل العقاري.

قيمة القسط الشهري ضمن مبادرة التمويل العقاري

ووفق صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، فإن قيمة القسط الشهري للوحدات بالمبادرة كالتالي:

- بالنسبة للشقة التي يبلغ سعرها 310 ألف، يتم سداد 15.5 ألف جنيه للوحدة الـ90 مترا مقدم حجز، ثم يتم سداد أقساط ربع سنوية لمدة 3 سنوات، وفي هذه الحالة فإن قيمة القسط تصل إلى 785 جنيها لمدة 30 سنة بفائدة 3%.

- بالنسبة للوحدة التي يصل سعرها إلى 350 ألف جنيه، يتم سداد 10% من ثمن الوحدة، المقدر بـ35 ألف جنيه، والقسط الشهري يصل لـ1100 جنيه لمدة 30 سنة.

- بالنسبة للشق التي يصل سعرها لـ500 ألف جنيه، يتم سداد 20% جدية حجز، حوالي 100 ألف جنيه، ويتبقى 400 ألف هي قيمة التمويل العقاري، وقيمة القسط تصل لـ1,407جنيها.

- أما لو كان سعر الشقة مليون جنيه، سيتم سداد 20% من قيمة الوحدة جدية حجز بحد أدنى، وبذلك يتبقى 800 ألف جنيه، هي قيمة قرض التمويل العقاري، الذي سيتم سداده على مدد تصل لـ30 سنة، وبذلك يكون القسط 2815 جنيها.

شروط الحصول على شقق الإسكان لمحدودي الدخل بـ350 ألف جنيه:

1- أن يكون المتقدم للحجز شخصا طبيعيا مصري الجنسية.

2- ألا يقل عمر المتقدم للحجز عن 21 عاما، ولا يزيد عن 50 عاما.

3- لا يحق للمتقدم أو أسرته التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة.

4- ألا يكون قد سبق تخصيص وحدة سكنية للمتقدم أو لزوجته أو أولاده القصر أيا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات.