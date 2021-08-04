أبرز الضمانات المطلوبة لقبول شقة ضمن مبادرة التمويل العقاري

مع بدء البنك المركزي المصري التنفيذ الفعلي لمبادرة التمويل العقاري التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مارس الماضي، بفائدة 3%، وبأقساط تسدد على فترات مختلفة تصل لـ30 عاما، حددت مبادرة التمويل العقاري شروطا خاصة بقبول الوحدة المراد تمويلها.

ويشترط أن تكون الوحدة السكنية كاملة التشطيب وجاهزة للسكن مع السماح للبنوك بقبول ضمانات بديلة في حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدة.

ويتساءل راغبو الحصول على قرض التمويل العقاري عن الضمانات المطلوبة للاستفادة من مبادرة التمويل العقاري، وفقا لما قالته مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

الضمانات المطلوبة للاستفادة من مبادرة التمويل العقاري

يمكن أن تكون الضمانات المطلوبة رهن أصول عقارية أخرى مملوكة للعميل مثل شقة أو قطعة أرض، أو وجود أوراق مالية مقيدة بالبورصة لا تقل قيمتها عن كامل قيمة الأقساط المستحقة أو قيمة التمويل.

ويمكن الضمانات أن تكون شهادات استثمار أو ودائع بنكية.

الأوراق المطلوبة للانضمام لمبادرة التمويل العقاري

- صورة بطاقة الرقم القومي بشرط أن تكون سارية للزوج بالإضافة إلى صورة بطاقة الزوجة.

- إيصال مرافق حديث (غاز أو مياه أو كهرباء) أو فاتورة تليفون على ألا يمر عليها أكثر من ثلاثة أشهر.

- إحضار صورة قسيمة الزواج / الطلاق إن وجد.

- إحضار شهادة إثبات الدخل من الزوج والزوجة.

- بيان نفقة للمطلقات «من خلال حكم محكمة».

- مفردات مرتب بالدخل الصافي والحوافز للموظفين القطاع الخاص والعام.

- خطاب من مالك الشقة يوضح السعر المطلوب ومرفق به جميع أوراق الملكية.

- رخصة العقار، أو شهادة تثبت أن العقار تم التصالح عليه في حال كون العقار مخالف.

- صورة من السجل العقاري للعقار أو الشقة أو الأرض المقام عليها العقار.

شهادة تثبت أن الوحدة لا يوجد عليها أي متأخرات أو أقساط أو سبق وتم الحصول على قرص تمويل عقاري من خلالها.