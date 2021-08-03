تعرف على شروط مبادرة التمويل العقاري بعد طرحها من البنك المركزي

شهدت مبادرة التمويل العقاري الصادرة عن البنك المركزي، إقبالا كثيفا من آلاف المواطنين عقب طرحها رسميا بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي متمثلا في وزارة الإسكان، وتقضي بتوفير 100 ألف وحدة سكنية بفائدة 3%، حيث يجري سداد ثمن الشقة على مدار 30 سنة لمنخفضي الدخل.

وتنوعت فئات مبادرة التمويل العقاري البنك المركزي المقدمة خلال العام الجاري 2021، والتى أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرا بين منخفضي ومتوسطي الدخل.

شروط مبادرة التمويل العقاري البنك المركزي

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

ألا يكون المتقدم أو زوجته سبق لهما الاستفادة من مبادرات التمويل العقاري السابقة في الحصول على شقة مدعومة من الدولة.

ألا يتجاوز عمر المتقدم سن الـ60 عاما.

يبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 10 آلاف جنيه للفرد الأعزب و14 ألف جنيه للأسرة بالنسبة لمتوسطي الدخل، وفي حالة محدودي الدخل يجب أن يبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 4.5 ألف جنيه للفرد الأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة.

شروط حجز شقق مبادرة التمويل العقاري البنك المركزي

يشترط أن يكون الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري للفرد الأعزب 10 آلاف جنيه، و14 ألف جنيه للأسرة.

الحد الأقصى لسعر الوحدة غير شامل وديعة الصيانة للفرد الأعزب 1.1 مليون جنيه، أكثر من 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه للأسرة.

الدفعة المالية المقدمة من العميل كحد أدنى للفرد الأعزب 15% من إجمالي قيمة الوحدة، والأسرة 20 % من إجمالي قيمة الوحدة، ويمكن تعديله وفقا لما يصدر عن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

شروط استفادة أصحاب المهن الحرة من مبادرة التمويل العقاري

وجود دخل إضافي يمكن قبوله مع إجراء الاستعلام عنه.

رصيد وحركة حساب توفير البريد

يجب وجود نمط استهلاكي يمكن إثباته مع معرفة مدى انتظام العميل به وذلك من خلال فاتورة الكهرباء، التليفون المحمول، خط التليفون الأرضي، أقساط سلع استهلاكية إن وجدت.

يجب على العميل تقديم عدد سنوات مزاولة المهن الحرة والحرفية والأنشطة التجارية والصناعية.

أن يتقدم العميل بالحالة الاجتماعية.

خطوات حجز شقق مبادرة التمويل العقاري البنك المركزي لمنخفضي ومتوسطي الدخل بفائدة 3%.

يبدأ الراغب في شراء شقة البحث عن الوحدة السكنية التي يرغب فيها وفي المحيط السكني الذي يريده.

يجب أن تكون الوحدة السكنية التي استقر اختيار المواطن عليها، كاملة التشطيب وجاهزة للسكن.

يجب أن تكون الوحدة السكنية مسجلة أو قابلة للتسجيل.

يجب أن تكون الوحدة بغرض السكن والمعيشة وليست للإسكان السياحي أو الموسمي.

يجب أن تكون الشقة ليست مسجلة كمخالفة بناء أو عليها مخالفات قانونية.

بعد الاستقرار على الوحدة يتم تحديد المبلغ الإجمالي وسداد جدية الحجز والتي تتراوح بين 10% إلى 20%، بحد أدنى.

وذلك بعد سداد الـ20%، يسدد البنك باقي ثمن الوحدة للمالك الأول، على أن يتحمل المالك الثاني المتقدم على قرض التمويل العقاري الـ80% يضاف لها حجم الفائدة 3% متناقصة، كما تصل مدة السداد لـ30 سنة، وفقًا لسن ومرتب المتقدم للحصول على الشقة.