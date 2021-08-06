10 معلومات عن كمال الملاخ.. الصحفي مكتشف مركب خوفو

يستعد المتحف المصري الكبير، اليوم الجمعة، لحدث تاريخي مهم، وهو استقبال مركب الملك خوفو الأولى، والمعروفة باسم «مركب الشمس»، حيث تتم عملية النقل بأياد مصرية من خلال عربة بلجيكية الصنع ستدخل إلى المبنى الذي يحوي المركب، وتضع الصندوق الحديدي حوله، ومن ثم سترفع الصندوق والتحرك به على قناطر حديدية من الهرم للمتحف الكبير، في مسار محدد جرى اختباره خلال تجربتين، للتأكد من مرورها بسلاسة.

ورغم الشهرة الواسعة التي نالتها «مراكب الشمس»، إلا أن كثيرين لا يعرفون أن مكتشفها هو صحفي وعالم آثار مصري، وهو كمال الملاخ، وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أبرز المعلومات عنه.

1- اسمه بالكامل كمال وليم يونان الملاخ، وهو من مواليد 26 أكتوبر عام 1918، في محافظة أسيوط بصعيد مصر، والتحق في بداية حياته بقسم العمارة في كلية الفنون الجميلة، وتخرج منها عام 1943.

2- عقب تخرجه في كلية الفنون الجميلة انضم إلى كلية الضباط الاحتياط، وبعد الانتهاء منهار انضم إلى معهد الدراسات العليا للآثار بكلية الآداب جامعة القاهرة، ليدرس علم الآثار، ثم حصل على ماجستير من معهد الدراسات المصرية.

3- عمل في البداية في مصلحة الآثار المصرية، وفي 26 مايو عام 1954 أعلن اكتشاف إحدى مراكب الشمس، وخرجت للنور بعد أن ظلت تحت الأرض حوالي 5 آلاف عام، وهي من آثار الملك خوفو صاحب الهرم الأكبر.

4- أحدث هذا الكشف ضجة كبيرة في كافة الدوريات العلمية المهتمة بالحضارة المصرية القديمة، ووُضعت صورة «الملاخ» على غلاف مجلة «التايم» التي أفردت عدى صفحات للاكتشاف.

5- رغم النجاح الكبير الذي تركه في مجال الآثار، استقال من المصلحة، وانضم إلى بلاط صاحبة الجلالة حتى يعمل في عدد من أهم الصحف المصرية آنذاك، وكان صديقًا شخصيًا للكاتب المعروف أنيس منصور.

6- في هذا المجال الجديد ترك أيضا بصمة مميزة مازالت مستمرة حتى الآن، حيث أسس الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما.

7- ليس هذا فحسب، ولكن «الملاخ» ترك بصمة أخرى في مجال الفن، حيث إنه من مؤسسي مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في عام 1976، وعمل رئيسًا له لمدة 7 سنوات، كما أسس أيضًا مهرجان الإسكندرية لسينما دول البحر المتوسط.

8- في عام 1981 أسس «الملاخ» مهرجان أسوان للسينما الإفريقية.

9- في مجال الأدب، كتب «الملاخ» عشرات المسلسلات الإذاعية، وصدر له 32 كتابًا، أبرزها «أغا خان»، كما ترجم حياة الأديب المصري الكبير طه حسين إلى اللغة الإنجليزية تحت اسم «قاهر الظلام»، والتي تحولت إلى فيلم سينمائي.

10- حصل على العديد من الأوسمة رفيعة المستوى في بريطانيا وفرنسا، وفي مصر، حصل على جائزة الدولة التقديرية في الفنون، وجائزة الدولة التشجيعية في الآداب، وتوفى في القاهرة 29 أكتوبر 1987.