أول رد من «الكهرباء» على فاتورة أغسطس.. هل تكون الأعلى؟

أكد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن أول فاتورة تم تطبيق الزيادة الجديدة في شرائح الاستهلاك بها كانت عن شهر أغسطس الجاري، وهي كانت قيمة استهلاك المشتركين بالعدادات التقليدية عن استهلاك شهر يوليو الماضي، والذي تم فيه تطبيق الزيادة الجديدة على كروت شحن العدادات مسبقة الدفع.

تشغيل أجهزة التكييف ساعات كبيرة لمواجهة الحرارة يؤدي إلى زيادة الاستهلاك

وأوضح المصدر، لـ«الوطن»، أن الارتفاع الكبير في درجات الحرارة التي تمر بها البلاد حاليا سيؤدي إلى زيادة استهلاك المشتركين لأجهزة التكييف من خلال تشغيلها عدد ساعات كبير على مدار اليوم لمواجهة حرارة الجو، وبالتالي سيرتفع الاستهلاك عن الشهر الجاري «أغسطس» للمشتركين وسيشعر به المشترك مع فاتورة شهر سبتمبر المقبل، خاصة مع تطبيق الزيادة الجديدة في شرائح الاستهلاك.

طرق تسجيل قراءة عداد الكهرباء لإصدار فواتير الاستهلاك

قال المصدر إن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وفرت عددا من الطرق لتسجيل قراءة استهلاك عدادات الكهرباء لاحتساب فاتورة الكهرباء للمشتركين، منها القراءات التي يقوم بها الكشاف، إضافة إلى إمكانية تسجيل قراءة عداد الكهرباء من خلال الموقع الرسمي لشركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك وهي تبدأ من أول الشهر حتى يوم 15 من نفس الشهر أو من خلال تطبيق «القارئ الذكي لعداد الكهرباء» التابع لشركة «شعاع» المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء أو من خلال الاتصال على الخط الساخن لوزارة الكهرباء على 121 وإبلاغ القراءة.

خطوات تسجيل قراءة العداد عن طريق «القارئ الذكي»

وأكد المصدر أن شركة «شعاع» المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء بشركات توزيع الكهرباء، تستخدم تطبيق «القارئ الذكي» لتسجيل قراءة عداد الكهرباء باستخدام الهاتف المحمول الخاص بالمشتركين من خلال الخطوات التالية.

- يحمِّل المستخدم التطبيق الذي يحمل اسم shoaa عبر «جوجل بلاي».

- بعد تثبيت التطبيق على الموبايل اختر «إنشاء حساب جديد».

- تحديد شركة التوزيع الخاصة بالمشترك سواء شمال القاهرة أو جنوب القاهرة أو البحيرة أو شمال الدلتا أو جنوب الدلتا أو مصر الوسطى أو مصر العليا أو الإسكندرية أو القناة.

- يدخل المستخدم بياناته وهي الاسم كما هو موجود بإيصال الكهرباء والبريد الإلكتروني ورقم الموبايل واختيار كلمة مرور.

- يحدد المستخدم الإدارة أو الهندسة الخاصة به والمكتوبة في إيصال الكهرباء.

- يصور المستخدم إيصال الكهرباء والضغط على كلمة «إرسال الطلب».

- يرسل رسالة للمشترك بقبول طلبه ويستطيع الدخول بعد ذلك بالاسم وكلمة المرور التي أدخلها.

- يصور المستخدم قراءة العداد بالتقاط صورة لها عبر الموبايل وارسالها لضمان انتظام دورة الكشف وتحقيق الاستهلاك العادل.