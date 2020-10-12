الغردقة وشرم الشيخ تتصدران الوجهات السياحية المفضلة بالشرق الأوسط

احتلت الغردقة وشرم الشيخ، المركزان الثاني والرابع على مستوى الشرق الآوسط، ضمن أكثر الوجهات السياحية المفضلة على مستوى الشرق الآوسط، في قائمة وضعها مؤخرا "تريب أدفايزر"، أكبر منصة للسفر في العالم، التي ضمت 10 مدن إقليمية.

وأعرب رجل الأعمال كامل أبو علي رٸیس جمعیة مستثمري البحر الأحمر، عن سعادته لاختيار الغردقة ضمن أفضل الوجهات السياحية في العالم.

ولفت إلى أن المدينة تعتبر مقصد سياحي فريد، لاعتدال مناخها طوال العالم، منوها بأن الغردقة، باتت تستحوذ على ثقة السياح الوافدين إليها، كونها تتبع كل الإجراءات الوقائية والاحترازية، لمجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".