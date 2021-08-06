نجل محمد فؤاد يرقص على أغاني عمرو دياب في خطوبته.. «فيديو»

حصلت «الوطن» على أول فيديو من حفل خطوبة عبد الرحمن، نجل الفنان محمد فؤاد، والذي بدأ منذ قليل بحضور عدد من الفنانين منهم إيناس عز الدين، وأخذ عبد الرحمن يرقص على أغاني عمرو دياب من ضمنها أغنية «قدام مرايتها»، بينما يستقبل والده فؤش المدعوين، ومن المقرر أن يغني عددا كبيرا من أغانيه احتفالا بخطوبة نجله.

وارتدى عبد الرحمن، بدلة بيضاء، تتناسب مع أجواء الساحل الشمالي الصيفية، كما ارتدت عروسه فستانا أبيض قصيرا.

وقال مصدر مقرب من فؤاد لـ«الوطن»، إن المعازيم بدأوا في التوافد إلى منزل فؤاد منذ ليلة أمس الخميس، إلا أن الأخير فوجئ بعدم استيعاب منزله للأعداد الموجودة، ما دفعه لاستئذان عدد من جيرانه لاستضافة عدد منهم لحين موعد الفرح.

وأوضح المصدر أن طلب فؤاد لقى قبولاً وترحابا من جيرانه، خاصة أن فترة إقامة المعازيم لن تتعدى ساعات عدة.

وكان محمد فؤاد، قد أحيا حفل زفاف المذيعة دعاء صلاح، قبل أيام، داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، حيث ظهر بوزن زائد بشكل لفت انتباه المعازيم، إلا أنه أطربهم بعدد من أبرز أغنياته، ومنها «يا أصلي، كامننا، والحب الحقيقي» وغيرها من الأغنيات التي تفاعل معها الحضور بشكل كبير.

وشهد حفل زفاف دعاء صلاح، أول ظهور للفنانة لوسي، بعد تداول فيديو مسيء لها تتلفظ فيه بلفظ خارج، حيث ظهرت وهي ترقص على نغمات أغاني فؤاد، ولكنها أوضحت أن هناك من تلاعب بصوتها بغرض الإساءة إليها، لاستحالة تلفظها بأي لفظ خارج.