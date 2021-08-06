شروط الحصول على منحة الدراسة في الجامعة الأمريكية وكيفية التقديم

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فتح باب التقدم لبرنامج المنح الدراسية الحكومية للدراسة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، للطلاب المصريين الراغبين في الدراسة بمرحلة البكالوريوس، من المدارس الحكومية، والمدارس التجريبية، ومدارس STEM، وينتهي التقديم في 19 أغسطس الجاري.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه سيجري فتح باب التقديم للمدارس مع مراعاة جميع الشروط وأحكام القبول المعمول بها من الجامعة وغيرها من المتطلبات لديها.

منحة الدراسة بالجامعة الأمريكية

وتتولى وزارة التعليم العالي، ترشيح الطلاب المحتملين للمنح الدراسية، كما وضعت الوزارة، بعض الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين للحصول على المنحة.

شروط الحصول على المنحة للدراسة بالجامعة الأمريكية

- لابد أن يكون المتقدم للحصول على المنحة مصري الجنسية.

- يشترط أن يكون التحق بمدرسة عامة أو تجريبية أو STEM أو مدارس النيل طوال سنوات التعليم الثانوي.

- أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة في العام الدراسي 2020 - 2021 بمجموع درجات لا يقل عن 95% من المدارس الحكومية أو ما يعادلها.

- لديه مهارات قيادية.

- لابد أن يكون له مشاركة نشطة في تنمية وخدمة المجتمع.

- تقدم للقبول في منحة الجامعة الأمريكية قبل الموعد النهائي المحدد.

- لديه سجل أكاديمي متميز في المدرسة الثانوية.

- مستوف لمتطلبات القبول بالجامعة الأمريكية

- يجب أن يجتاز الطلاب المتقدمون للاستفادة من المنحة المقدمة من الجامعة الأمريكية، إما نظام اختبار اللغة الإنجليزية الدولي (IELTS) بحد أدنى 5.5 درجة ودرجة الكتابة 5.5، أو اختبار اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية (TOEFL) بحد أدنى إجمالي للدرجات 62، ودرجة كتابة 17، وللحفاظ على المنحة الدراسية يجب على الطلاب المختارين الحفاظ على معدل تراكمي 3.0 أو أعلى.

- وفي النهاية على الطالب المستوف للشروط الدخول علي موقع الوزارة لملئ الاستمارة والتسجيل من خلال هذا الرابط أو هنا.