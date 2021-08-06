رئيس لجنة «دفاع الشيوخ» يهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد

تقدم الفريق أسامة الجندي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، النائب الأول لحزب «حماة وطن» بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة قرب حلول العام الهجري الجديد، داعيا الله أن يعيده على مصرنا الحبيبة والشعب المصري العظيم باليمن والبركات.

وقال «الجندي»: «إننا نستلهم من تلك الذكرى العطرة الإرادة الصادقة والإيمان بالقدرة على تجاوز كافة الصعاب في سبيل البناء وتحقيق الأمن والاستقرار وفق تدشين وطن تتوافر به كافة مقومات القوة الشاملة وفق التعريفات المعاصرة للقوة المرتبطة بالإيمان».

وتابع الفريق أسامة الجندي، بأنه من حسن الطالع أن تتواكب مع تلك الذكرى العطرة، الذكرى السادسة لافتتاح قناة السويس، التي شيدها المصريون بإرادة وطنية في وقت قياسي بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ليثبت المصريون بعرقهم وجدهم وأموالهم قدرتهم على التحدي والإنجاز والتنمية والبناء في هذا المرفق الحيوي الذي يمثل شريان العالم بأكمله».