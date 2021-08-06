هاني رمزي: داليا البحيري وش السعد عليا.. والمسرح بيخسسني

أشاد الفنان هاني رمزي، بزميلته الفنانة داليا البحيري، التي تتعاون معه في مسرحية «أبوالعربي في ميشن إيمبوسيبل»، موضحًا أنه يعتبرها مثل أخته وواحدة من عائلته، موضحًا: «من وقت فيلم محامي خلع مشتغلناش مع بعض، لكن اشتغلنا مع بعض في المسرحية دي، وفرحت بالموضوع ده، وهي تعتبر وش السعد عليا».

وأضاف «رمزي»، في لقاء مع برنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على قناة «cbc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، اليوم الجمعة، أنهما عملا معًا في وقت سابق في حلقة من حلقات مسلسل من إنتاج سعودي - مصري، ولكنهما كانا ضيفا شرف، ولذلك فإن أول عمل كامل لهما معًا منذ فيلم «محامي خلع» هو المسرحية.

من جانبها، قالت الفنانة داليا البحيري، إنهما صديقان على المستوى العائلي، وهو إنسان طيب وسلس في التعامل كثيرًا، مشددة على أنها سعيدة بالعمل معه مرة أخرى لأنه ليس من النجوم الذين لديهم طلبات كثيرة في العمل.

وتحدثت عن مرور 20 عامًا على فيلم «محامي خلع»، قائلة: «أنا معرفكوش، بس هاني زي ما هو قمر برضو»، بينما قال هاني رمزي: «يااه.. هو عدى 20 سنة!».

وشدد على أنه يبذل مجهودًا كبيرًا في العمل على المسرح، موضحًا: «المسرح بيخسسني».

وحل صناع مسرحية «أبوالعربي في ميشين إمبوسيبل»، ضيوفًا على برنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على قناة «cbc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، اليوم الجمعة، حيث تحدثوا عن تفاصيل العمل معًا، وكواليس المسرحية.

وتدور أحداث مسرحية «أبو العربي في ميشين امبوسيبل» حول شخصية «أبو العربي» الشهيرة التي تقع في صدفة أنها تشبه العالم الشهير هادي الفرماوي الذي اختفى منذ عدة أعوام، ما يجعل فكري المحامي يستغل ذلك الشبه ويقنع أبو العربي بتنفيذ المهمة المستحيلة.