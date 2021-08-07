القصة الكاملة لخلاف رابح صقر وعبدالمجيد عبدالله .. «قال له كبّر دماغك»

انفجرت أزمة عنيفة خلال الساعات الماضية بين النجمين السعوديين، رابح صقر وعبدالمجيد عبدالله، عبر موقع التغريدات «تويتر».

رابح صقر: عبدالمجيد عبدالله لغى متابعتي، وأنا جالس أتابعه.. وعبدالله يرد: كبر دماغك

كان الفنان السعودي رابح صقر قد استشار جمهوره في إلغاء متابعته لمواطنه الفنان عبدالمجيد عبدالله على موقع «تويتر»، بسبب عدم متابعة الأخير له، فغرّد قائلاً: «سؤال إلى جمهوري الحبيب والعزيز على قلبي، بما أن عبدالمجيد عبدالله لاغي متابعتي، وأنا جالس أتابعه؛ الأفضل ألغي المتابعة ولا أستمر في متابعته، يهمني رأيكم»، في المقابل رد «عبدالله» على «صقر» قائلاً: «بوصقر أنت حسّاس شوية كبّر دماغك».

عبدالمجيد: بوصقر أنت حسّاس شوية كبّر دماغك

وتصدر ألبوم الفنان عبدالمجيد عبدالله، محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي احتفاءً بطرح الألبوم الغنائي الجديد للمطرب السعودي، والذي كان مقررًا طرحه بالتزامن مع عيد الأضحى في شهر يوليو الماضي، ولكن جرى تأجيله ليطرح بالتزامن مع عيد ميلاد الفنان عبدالمجيد عبدالله الموافق 3 أغسطس.

ووعد الفنان عبدالمجيد عبدالله، بكشف كواليس وتحضيرات ألبومه الغنائي الجديد «عالم موازي» من خلال لقاء تلفزيوني مرتقب، موجهًا تحية شكر وعرفان، في تصريحات صحفية، إلى فريق العمل الذي ضم عددًا من الشعراء والملحنين، كذلك شركة روتانا للصوتيات والمرئيات والتي يتعامل معها منذ سنوات، فضلًا عن توجيه الشكر لمتابعيه «كل المحبة لجمهوري الذي يتالبعني دومًا ويثق باختياراتي والمتحمس لسماع كل جديد أقدمه».

وحققت أغنية «عالم موازي» للفنان عبدالمجيد عبدالله، من الألبوم الذي يحمل الاسم نفسه، وذلك عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب» ما يقرب 500 ألف مشاهدة في أقل من 24 ساعة، وهي من كلمات واحد، ألحان طارق محمد، توزيع عصام الشرايطي.