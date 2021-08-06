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مها أحمد تغادر المستشفى لاستكمال العلاج بالمنزل.. وزوجها: ادعولها

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بسمة شطا
10:31 م | الجمعة 06 أغسطس 2021
مها أحمد

مها أحمد

غادرت الفنانة مها أحمد المستشفى، منذ قليل، بعد تلقيها العلاج اللازم، حسبما أكد زوجها الفنان مجدى كامل.

وقال مجدى كامل في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «الحمدلله حالة مها استقرت والدكاترة أخبرونا أنها ممكن تغادر المستشفى خلال وبالفعل غادرنا المستشفى».

وتابع مجدى كامل: «ولكن هنستكمل باقي العلاج في المنزل لأنها لسة تعبانة شوية محتاجة تستكمل علاجها، وحابب أشكر كل الناس اللي سألت عليها وقلقوا عليها وبطلب منهم إنهم يدعولها».

وكان الفنان مجدي كامل كشف في تصريحات سابقة لـ«الوطن» عن نقل الفنانة مها أحمد إلى المستشفى بعد إصابتها بمغص كلوي حاد، وأيضا إصابتها بشد عضلات الظهر وانتفاخ في القولون.

 

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