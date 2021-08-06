رئيس التحرير

محمود مسلم

«الشراء الموحد» تعلن وصول أول دفعة من لقاح «جونسون آند جونسون» الاثنين

كتب:

مريم الخطري
10:33 م | الجمعة 06 أغسطس 2021
أحد المواطنين خلال أخذ لقاح كورونا - أرشيفية

أحد المواطنين خلال أخذ لقاح كورونا - أرشيفية

أعلنت الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، ترقبها وصول الدفعة الأولى من لقاح «جونسون آند جونسون»، الساعة الواحدة صباح يوم الاثنين المقبل.

وقالت «الهيئة»، في بيان صادر عنها منذ قليل، إن توفير لقاح «جونسون»، يأتي ضمن الخطة الموضوعة للتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وتوفير اللقاح الخاص للمسافرين، وجميع الشعب المصري.

اقرأ المزيد:

لقاح جونسون اند جونسون في مصر.. جرعة واحدة بفاعلية 90%

«الشراء الموحد»: استقبلنا 210 آلاف جرعة من لقاح «سبوتنيك V» الروسي

لقاح جونسون اند جونسون.. 25 مليون جرعة في الطريق و3 فئات لن تحصل عليه

شركات جونسون اند جونسون بمصر تتبرع بمليون جنيه للهلال الأحمر المصري لإفادة القطاع الطبي ضد كورونا