«الشراء الموحد» تعلن وصول أول دفعة من لقاح «جونسون آند جونسون» الاثنين

أعلنت الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، ترقبها وصول الدفعة الأولى من لقاح «جونسون آند جونسون»، الساعة الواحدة صباح يوم الاثنين المقبل.

وقالت «الهيئة»، في بيان صادر عنها منذ قليل، إن توفير لقاح «جونسون»، يأتي ضمن الخطة الموضوعة للتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وتوفير اللقاح الخاص للمسافرين، وجميع الشعب المصري.