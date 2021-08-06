بالأسماء.. مدير أمن سوهاج يعتمد حركة التنقلات الداخلية للضباط 2021

أجرى اللواء محمد شرباش، مدير أمن سوهاج، حركة التنقلات الداخلية لضباط المراكز والأقسام، وراعت الحركة عنصر الكفاءة والخبرة، وتقارير الأداء.

وشملت الحركة، تعيين العقيد عبد المعز أبو سحلى، مأمورا لمركز ساقلته، العميد وائل مراد، مأمورا لمركز سوهاج، العميد تامر أبو خطوة، مأمورا لقسم أول سوهاج، العميد مصطفى أبو على، مأمورا لقسم شرطة ثان سوهاج، العميد شريف إسماعيل، مأمورا لمركز أخميم، العقيد محمد ثروت، مأمورا لمركز العسيرات، العميد مصطفى رفيق، مأمورا لمركز جرجا، المقدم أشرف علاء، مأمورا لقسم جرجا، العميد هيثم شحاتة، مأمورا لمركز شرطة البلينا، العميد محمد سمير، مأمورا لمركز شرطة دار السلام.

وتضمنت الحركة أيضا، تعيين العميد ياسر أبو كريشة، مأمورا لقسم طهطا، والعميد محمد طليبة، مأمورا لمركز طهطا، والعميد وائل منصور، مأمورا لمركز شرطة طما، والعميد على أبو الفضل، مأمورا لمركز جهينة، والعميد أحمد عبد العزيز، مأمورا لمركز شرطة المراغة، والمقدم يوسف عبد الجبار، مأمورا لمركز جزيرة شندويل، والعميد مصطفى سعيد، مأمورا لمركز المنشأة.

وشملت حركة رؤساء المباحث للمراكز والأقسام، تعيين الرائد أحمد تعليب، رئيسا لمباحث مركز طما، الرائد محمد جادالله، رئيسا لمباحث قسم طهطا، الرائد موسي القاضي، رئيسا لمباحث مركز طهطا، الرائد محمد عبد السلام، رئيسا لمباحث المراغة، الرائد اسلام كريم، رئيسا لمباحث جزيرة شندويل، الرائد اسلام حمزة، رئيسا لمباحث مركز سوهاج.

كما شملت الحركة تعيين الرائد أحمد صقر، رئيسا لمباحث قسم ثان سوهاج، الرائد إسلام عجاج، رئيسا لمباحث قسم أول سوهاج، الرائد أحمد الكاشف، رئيسا لمباحث شرطة مركز ساقلته، الرائد محمد حمادي، رئيسا لمباحث قسم مدينة سوهاج الجديدة، الرائد ابراهيم صقر، رئيسا لمباحث مركز أخميم، الرائد أحمد رمضان، رئيسا لمباحث مركز المنشأة، الرائد محمد أبو العطا، رئيسا لمباحث العسيرات، الرائد أحمد عبدالمطلب، رئيسا لمباحث قسم جرجا، الرائد هيثم الحجيري، رئيسا لمباحث شرطة جرجا، النقيب محمد سيد، رئيسا لمباحث شرطة مركز البلينا، المقدم المزمل نافع، رئيسا لمباحث مركز دار السلام.