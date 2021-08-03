سقطت أثناء لهوها.. انتشال جثة طفلة من ترعة في سوهاج

انتشلت قوات لإنقاذ النهري التابعة للحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج، جثة طفلة، اليوم، من إحدى الترع بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، بعد سقوطها أثناء لهوها مع أقرانها.

تلقى مركز شرطة البلينا، إخطارا يفيد بغرق طفلة في ترعة الفاروقية دائرة المركز، أثناء قيامها باللعب مع أقرانها على ضفة الترعة، وبحسب بيان لمديرية أمن سوهاج تبين غرق الطفلة «هاجر.ع»، طالبة بالصف الثالث الابتدائي، تقيم بذات الناحية، وتم انتشال الجثة، ونقلها لمشرحة المستشفى المركزي.

بسؤال والدها، أفاد بأنه أثناء لهو ابنته على ضفة الترعة، انزلقت قدماها وسقطت داخلها، ما نتج عنه غرقها ووفاتها، ونفى الشبهة الجنائية، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أوضح أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة، لتتولى التحقيق.