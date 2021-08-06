محمد فؤاد يفاجئ معازيم خطوبة نجله بعدم ارتداء بدلة: لبس جاكيت وتيشيرت

فاجأ الفنان محمد فؤاد المدعوين لحفل خطوبة نجله «عبدالرحمن» المقام حاليا داخل منزله بمنطقة الساحل الشمالي بعدم ارتدائه بدلة تناسب الحدث.

وتحلى «فؤاد» بروح الشباب والبساطة التي يحرص عليها دائما، حيث ارتدى جاكيت أبيض اللون وتي شيرت أسود، واستقبل المعازيم وبدأ الغناء بأغنية «أنا بين إيديك» التي تفاعل معها الحضور على نحو كبير.

وحضر الحفل عدد من الأصدقاء المقربين لفؤاد، منهم الفنانة إيناس عز الدين والملحن وليد سعد.

رقص نجل محمد فؤاد

وانطلق الحفل برقص العريس وعروسه على نغمات أغنية «قدام مرايتها» للفنان عمرو دياب، فيما كان فؤاد يستقبل المدعوين من باب منزله المقام فيه الحفل.

أغاني محمد فؤاد

وكان محمد فؤاد أطلق في يناير الماضي أغنية «ليه» أول أغنية في ألبومه والأغنية تقول كلماتها: «ليه ؟ يوميها لما جه قالي نبعد قولت أه وساعتها ليه ما حاولتش أتفاهم معاه ما أعرفش إيه اللي ماخلانيش أصبر عليه فات على بعاده أيام وتعباني الحياة زي اللي كان عايش في حلم ومنه تاه مش قد بُعده وافقته ليه وعاندته ليه؟»، وبعدها طرح مع نفس الشاعر أغنية «أحكيلك».

وبعدها تم حذف الأغنية من يوتيوب بسبب مشكلات إنتاجية بين محمد فؤاد وشركة «قنوات» وبعدها تقدم محمد فؤاد ببلاغ للنائب العام ضد شركة قنوات واتهم وقتها الشركة بالتعامل بدون وجه حق أو أي سند قانوني أو أي تفويض شخصي منه بذلك وقيامها بإغلاق أغنية (أحكيلك) على القناة الرسمية على «يوتيوب»، وما زالت هناك قضية في المحكمة لم يفصل فيها بعد، وهي قضية فسخ التعاقد بين محمد فؤاد وشركة «قنوات».

الأزمة بين الفنان محمد فؤاد وشركة «قنوات» ترجع إلى سنوات طويلة بعد اتفاق الشركة مع الفنان منذ عام 2012 من خلال شركة «هاي فيديلتي» المملوكة لأشقاء «محمد فؤاد» بإنتاج ألبوم غنائي كامل له وتلقيه مبالغ مالية نظير هذا الأمر.