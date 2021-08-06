تحليل مخدرات للمتهمين باغتصاب ممرضة حلوان وعرضها على الطب الشرعي

قررت النيابة العامة عرض ممرضة حلوان والمتهمين باغتصابها على الطب الشرعي للكشف الظاهري على المجني عليها، لبيان مدى تعرضها للاغتصاب من عدمه، وأخذ عينات من المتهمين لتحليل الكشف عن تعاطي المخدرات من عدمه بالإضافة إلى أخذ عينات من السائل المنوي للمتهمين لتحليلها.

بلاغ باغتصاب ممرضة حلوان

يذكر أن قسم شرطة حلوان تلقى بلاغا من «فتحية. ح .ع»، ممرضة، يفيد بقيام كلٍ من «أحمد. ص.ج»، عاطل، وزوج شقيقته «علاء.ع.ه»، عاطل، باغتصابها داخل منزلهما في منطقة «عرب راشد» بدائرة قسم الشرطة.

وأضافت أن طفلًا من أسرة المتهمين ذهب إلى منزلها، وطلب منها الذهاب معه بحجة مرض أحد أفراد أسرته، وطلب منها الحضور على وجه السرعة، وعلى الفور لم تتردد لكونه من أبناء المنطقة المقيمة بها، بالإضافة إلى أنها تذهب إلى منازل أهل القرية في حال طلبها أحدهم لتركيب محاليل أو إعطاء حقن، أو أية إسعافات أولية.

وتابعت المجني عليها أنها بمجرد دخول منزل المتهمين وجدت المتهم الأول نائمًا على السرير، وبالدخول وسؤاله عن حالته الصحية ومما يشكو، جذبها نحوه بشدة فسقطت بجواره على السرير، وإذا بالمتهم الثاني يدخل غرفة النوم ويغلق الباب خلفه، ممسكًا بسلاح أبيض ووضعه على رقبتها، ما أحدث جرحا.

وأشارت إلى أنها استسلمت تحت تهديد السلاح وقام المتهم الأول باغتصابها والمتهم قام بتصويرها، ثم تبادل المتهمان الأدوار، وبعد اغتصابها جرى تهديدها في حال الإبلاغ سوف يتم فضحها في المنطقة وفي المستشفى محل عملها.

ضبط المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين وبمواجهتهما بأقوال المجني عليها اعترفا بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعرضهما على النيابة العامة التي أصدرت قراراتها.