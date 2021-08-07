قصف إسرائيل لجنوب لبنان: تل أبيب تُعلن استعدادها للتصعيد

جاءت التصريحات الإسرائيلية الأخيرة بأن إسرائيل لا ترغب في التصعيد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية إلا أنها مستعدة له، بعد قصف إسرائيل لجنوب لبنان بشكل متكرر بالمدفعية والطائرات، على مدار الأيام القليلة الماضية، ردا على ما قالت إنه قذائف تم إطلاقها تجاهها من لبنان.

وفي أعقاب قصف إسرائيل لجنوب لبنان، توعد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، «حزب الله» والجيش اللبناني، بالتصعيد العسكري والرد بقوة، في حال لم يجرِ حفظ الهدوء على الحدود التي شهدت تبادلا للقصف حتى الجمعة.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي مُهددا اللبنانيين، إن الوضع في لبنان سيئ، وإسرائيل مستعدة لتجعله أكثر سوءًا، في حال لم يجرِ حفظ الهدوء على الحدود الشمالية لإسرائيل.

قصف إسرائيل لجنوب لبنان بالمدفعية والطائرات

وبدأ قصف إسرائيل لجنوب لبنان الأربعاء الماضي، حيث أفادت «روسيا اليوم» بتجدد القصف الإسرائيلي المدفعي لسهل الخيام بجنوب لبنان، وسقوط 3 قذائف مدفعية في هذا السهل، عقب إطلاق ثلاثة صواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل.

واستهدف قصف إسرائيل لجنوب لبنان محيط بلدة راشيا الفخار وشمال الناقورة، حيث سقطت 4 قذائف إسرائيلية بين بلدتي أبل السقي وراشيا الفخار.

من جهته، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي على لسان المتحدث باسمه، أفيخاي أدرعي: تقصف مدفعية جيش الدفاع من جديد في هذه الساعة على طول الحدود اللبنانية، ردا على إطلاق القذائف الصاروخية من لبنان نحو الأراضي الإسرائيلية في وقت سابق اليوم، حسب قوله.

ونشر جيش الاحتلال صباح الخميس، مقطع فيديو لقصف إسرائيل لجنوب لبنان بالطائرات، ليل الأربعاء، وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي في حساباته على مواقع التواصل، إن الغارات «استهدفت مناطق إطلاق القذائف الصاروخية، بالإضافة إلى بنية تحتية تستخدم لنشاطات إرهابية»، على حد قوله.

وأضاف: «تتحمل دولة لبنان مسؤولية ما يجري داخل أراضيها»، محذرا من مواصلة محاولات الاعتداء ضد مواطني إسرائيل وسيادتها.

ووجهت الطائرات الإسرائيلية في وقت متأخر من ليل الأربعاء، ضربات لما قال الجيش إنها مواقع إطلاق صواريخ في جنوب لبنان، ردا على إطلاق صاروخين من الأراضي اللبنانية صوب إسرائيل في وقت سابق من الأربعاء.

وكانت إسرائيل ردت على إطلاق الصاروخين بقصف إسرائيلي لجنوب لبنان بنيران المدفعية، وسط توتر إقليمي متزايد مرده مزاعم عن هجوم إيراني على ناقلة نفط في الخليج الأسبوع الماضي.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الضربة الصاروخية، التي انطلقت من منطقة بجنوب لبنان يسيطر عليها «حزب الله»، كما لم يسقط ضحايا.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان: في وقت سابق اليوم، أُطلقت صواريخ من لبنان على أراضي إسرائيل. وردا على ذلك، استهدفت الطائرات المقاتلة مواقع الإطلاق والبنية التحتية المستخدمة في الإرهاب بلبنان التي أُطلقت منها الصواريخ.

وأضاف أنه أصاب هدفا آخر في المنطقة كان فيما مضى مصدرا لنيران الصواريخ.

وقال تلفزيون المنار التابع لحزب الله إن قصف إسرائيل لجنوب لبنان بالطائرات استهدف منطقة الدمشقية في خراج بلدة المحمودية جنوبي لبنان.