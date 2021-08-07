وصول مركب الملك خوفو إلى مقرها الجديد بالمتحف الكبير

بعد ثمان ساعات من العمل المتواصل، وصلت مركب الملك خوفو إلى المتحف المصري الكبير، حيث مقرها الجديد بالمتحف الملحق بالمتحف وسيحوي المركب الأولى التي نقلت اليوم والمركب الثانية التي استخرجت ويجري حاليا تجميعها بالمتحف الكبير.

عملية النقل قطعت 8 كيلو مترات بمعدل 600 متر في الساعة، بدأت من الضلع الجنوبي لهرم خوفو، مرورا بالضلع الشرقي ثم إلى منطقة الإسفلت وصولا إلى بوابة طريق الفيوم، ومن ثم إلى الطريق في مناورة عبر طريق مواز لتفادي كباري المشاة المنخفضة المنسوب وصولا للمتحف المصري الكبير، حيث تم إنزالها عن العربة ذاتية التحكم عن بعد لتنهي العربة البلجيكية مهمتها بنجاح.

ويجري في الوقت الحالي رفع حاوية المركب عبر ونش ضخم لأنزالها الى داخل مبناها الجديد في عملية من المنتظر أن تنتهي مع فجر السبت.

يذكر أن مركب خوفو والمعروفة باسم مركب الشمس تعتبر أكبر أثر عضوي تم اكتشافه في العالم، وتعد قطعة أثرية فريدة وجه الرئيس السيسي بنقلها وإزالة التشوه الذي كان تحدثه مبناها القديم بمنطقة الهرم.