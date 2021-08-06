انتشال جثة طفل من ترعة بالغربية بعد اختفائه بـ24 ساعة

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية، جهودها لكشف غموض العثور على جثة طفل عمره 6 سنوات داخل ترعة بعد اختفائه بـ24 ساعة.

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة بالعثور على جثة الطفل «محمد إبراهيم البرلسي»، 6 سنوات، من قرية تلبنت القصير، مركز طنطا، داخل ترعة القرية، بعد اختفائه بنحو 24 ساعة.

وانتشلت جثة الطفل وجرى التحفظ عليها بمشرحة مستشفى طنطا الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف غموض الواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، فقررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها فور انتهاء تحريات المباحث والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

فيما شهد طريق «طنطا - كفر الشيخ»، الدولي، في وقت سابق، حادث سير بين سيارتين ملاكي، أسفر عن مصرع شخص وإصابة 4 آخرين، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين حدوث تصادم بين سيارتين ملاكي بنطاق مركز طنطا، وإصابة 4 أشخاص ومصرع شخص، بسبب اختلال عجلة القيادة في يد السائقين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي، والتحفظ على جثة المتوفي في مشرحة المستشفى، وحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.