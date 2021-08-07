الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جديدة على قطاع غزة

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلية، مساء الجمعة، عدة غارات على قطاع غزة، وأفاد مراسل وكالة «شهاب» الفلسطينية للأنباء، بأن طائرات الاستطلاع الحربية استهدفت موقع الإدارة المدنية بمخيم جباليا شمال قطاع غزة بصاروخين.

كما أفاد المراسل بأن الطيران الحربي للاحتلال استهدف موقع الجعبري التابع للمقاومة الفلسطينية على جبل الريس شرق حي التفاح بمدينة غزة، كما تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، عن استمرار غارات الاحتلال الإسرائيلي على غزة، وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقًا.