أشرف زكي يهاجم «الرقابة» بعد عرض «الإنس والنمس» دون موافقة النقابة

أبدى الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، غضبه بسبب عرض فيلم «الإنس والنمس»، بدون الحصول على ترخيص من نقابة المهن التمثيلية منتقدًا تصريح رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، بعرض الفيلم بدون وجود موافقة وتصريح النقابة.

وقال «زكي»، غاضبًا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد عبدالعزيز في برنامج «الوسط الفني»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»: «أنا مطلوب مني أوقف المعاشات وأوقف العلاج ونوقف النقابة وتخرب النقابة».

وأوضح النقيب أن ما حدث يعتبر سابقة في تاريخ النقابة، منتقدًا توقيع شركة إنتاج كبرى على تعهد بدفع مستحقات النقابة، لافتًا إلى أنه يجب قبل عرض أي فيلم بدور العرض السينمائي أن يحصل على مخالصة من النقابات الفنية الثلاث كون الممثلين نقابيون، وللتأكد من تسديد رسوم النقابة، مشيرًا أن الشركة تحصل هذه الرسوم من الممثلين ويتم تحصيلها لصالح النقابة على أن تستغلها النقابة لصالح مصاريف علاج الفنانين ومعاشاتهم.

وطالب «زكي» بالتحقيق في الواقعة والتأكد من عدم وجود شبهات مجاملة أو فساد أو مصالح مالية، مشددًا على ضرورة التحقيق في هذه السابقة معتبرًا أنها بداية لاختراق قوانين «لو الموضوع ده مر نقفل بقا النقابات»، مضيفًا «آن الأوان لفتح الملف لما يحدث مع النقابات الفنية الثلاث من الرقابة».

واستنكر أشرف زكي الموافقة على عرض فيلم «الأنس والنمس»، مع توقيع إقرار بدفع مستحقات النقابة، مضيفًا «أنت مالك وليه بتكتبه تعهد واشمعنى الفيلم ده بالتحديد اللي بتكتبه تعهد»، متسائلًا: «هي دي شركة قليلة؟».

واعتبر النقيب ما حدث بأنه تسهيل اختلاس مال عام، مهددًا بإغلاق النقابة «أنا هعمل جمعية عمومية وهجيب الأعضاء ونقفل بقا النقابة عشان يرتاح رئيس الرقابة».

وتابع: «مش هنسيبه وهنصعد وأنا واثق أن وزيرة الثقافة هتجيب حقنا وهتحافظ على مال الفنانين وعلى المال العام وفيه رقابة إدارية دروها الحفاظ على المال العام».

واستطرد موجهًا كلامه لرئيس الرقابة «بتكتبه تعهد ليه انه يدفع لنا فلوسنا..انت مالك ..انا بتكلم لغاية دلوقتي بادب انت مالك ياخي انت عايز مننا ايه عايز تخربها مش هتعرف تخربها».

وأعلن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيليه أنه سيوقف صرف المعاشات ومخصصات العلاج من النقابة لحين حل هذه المشكلة: «انا هوقف المعاشات وهوقف العلاج لغاية القضية دي ما تخلص ومش هنسيب حقنا» مؤكدًا أنه يعمل من أجل الحفاظ على حقوق أعضاء نقابته.