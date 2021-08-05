محمد هنيدي يُثير أزمة بين أشرف زكي ورئيس المصنفات: «مدفعش المستحقات»

أثار فيلم «الإنس والنمس» للفنان محمد هنيدي، أزمة كبيرة خلال الساعات القليلة الماضية، بين الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وخالد عبد الجليل، رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، إذ تقدّم الطرف الأول بشكوى إلى الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة.

وكشف المحامي شعبان سعيد، بصفته وكيلًا عن أشرف زكي، عن تفاصيل الشكوى المُقدمة إلى وزيرة الثقافة، ضد رئيس الرقابة على المصنفات، وحصلت «الوطن» على صورة ضوئية منه، وجاء فيها كالتالي:

- الشاكي فوجئ بصفته نقيبًا لنقابة المهـن التمثيلية بعـرض فـيلم «الإنس والنمس»، دون الرجـوع لنقابـة المهـن التمثيليـة وذلـك فـي سـابقه خطيرة وتُعـد الأولى من نوعهـا، لعرض الفيلم دون سداد المُستحقات المالية لنقابة المهن التمثيليـة، ودون الحصـول علـى الفوتشـر من النقابة لممارسـة اختصاصـاتها كنقابـة للمهـن التمثيلية وتقـوم بمسـؤوليتها تجاه الفن والفنانين وتحافظ على أموال النقابة.

- و بالاستعلام عـن ذلك الأمر، أفادت الشركة المنتجة للفيلم بأن المشكو في حقه هـو مـن شـجـع على ذلك الأمـر وأن المشـكو فـي حـقـه أوهمهـم بأن ذلك مـن اختصاصـاته الوظيفية كـرئيس للرقابة على المصنفات الفنية وكعضو بغرفة صناعة السينما.

- ويرغـب الشاكي في التحقيق في كون المشكو في حقه مرتبط بمصالح مالية مـع الشركة المنتجة من عدمه، لاسيما وأن المشـكـو في حقه جرى تـعينه مؤخرًا كعضو بغرفة صـناعة السينما ومنتج الفيلم وكيـل الغرفـة وتجمعهما مصـالح وزمالـة عمل وهنـاك شبهة مجاملة، وهـو الأمر الذي لو ثبـت فـسـوف يشـكـل عـدة جـرائـم جنائية وتأديبية لكونه موظفًا عموميًا.

اتهامات بالاستيلاء على المال العام

- وتعد أموال النقابات في حُكم المال العام، وهـو الأمـر الـذي يجعـل المشـكـو فـي حـقـه قـام بالاستيلاء على المال العام وذلك مـن خـلال عـدم سـداد مستحقات النقابة، عـلاوة علـى اسـتغلال وظيفتـه كـرئيس للرقابة على المصـنفات الفنية والتدخـل في شـئون النقابة التي يمثلها الشاكي.

وناشد الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وزيرة الثقافة بقوله: «التحقيق فـي الواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإصـدار جزاءً تأديبيًا ضـد المشـكـو في حقة وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لاتخـاذ شؤونها لتحريك الـدعوى الجنائية عن الوقائع التي ستسفر عنها التحقيقات».