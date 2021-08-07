سقوط عاطل بحوزته كمية كبيرة من مخدر الإستروكس بالإسماعيلية

ألقت وحدة مباحث قسم ثان الإسماعيلية، القبض على عاطل في العشرينيات من العمر، وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الإستروكس.

وتلقَّى اللواء منصور لاشين مدير الأمن، إخطارًا من المقدم مروان الطحاوي، يفيد بالقبض على "م. س"، يقيم بمنطقة الكيلو 2، وبحوزته المخدر تمهيدًا لبيعه.

بيع للشباب

وسبق أن وردت معلومات أفادت بأنَّ المتهم يتردَّد على بعض الأماكن لبيع المخدرات للشباب، فتمت متابعته حتى أُلقي القبض عليه، وبحوزته الممنوعات.

حبس على ذمة التحقيق

وتحفظت الشرطة على المتهم والمضبوطات، وتمت إحالته للنيابة العامة التي أمرت - بدورها - بحبسه لمدة أربعة أيام؛ احتياطيًّا على ذمة التحقيق.

حركة تغييرات واسعة

في شأن آخر، شهدت مديرية أمن الإسماعيلية حركة تغيرات كبيرة أمس الجمعة في ضباط البحث الجنائي شملت تنقل جميع رؤساء المباحث.

وتضمنّت الحركة، تعيين المقدم مروان الطحاوي رئيسًا لمباحث مركز الإسماعيلية، والإبقاء على الرائد أنور القاضي رئيسًا لمباحث أول، وتعيين المقدم حازم حسام رئيسًا لمباحث قسم ثان، والمقدم محمد البرماوي رئيسًا لمباحث قسم ثالث.

كما شملت الحركة، تعيين الرائد مصطفى سلامة لمركز القنطرة شرق، والمقدم محمد سكر رئيسًا لمباحث القنطرة غرب، والمقدم محمد يونس رئيسًا لمباحث مركز أبو صوير، والرائد سليمان عيسى رئيسًا لمباحث فايد.

وجاء ضمن الحركة، تعيين الرائد محمد فؤاد رئيسًا لمباحث التل الكبير، والرائد محمد سالم رئيسًا لمباحث القصاصين، والرائد حسن رضوان رئيسًا لمباحث المرور، وتعيين المقدم محمد سليمان رئيسًا لمكتب تحريات المديرية، والمقدم محمد هشام، رئيسًا لمباحث الأحداث.

كما تم تعيين الرائد أحمد جمال رئيسًا لمباحث الآداب، والرائد أشرف جمال لمباحث تنفيذ الأحكام، والمقدم خالد صبرة لمباحث الهجرة غير الشرعية، والمقدم عادل الجزار رئيسًا لمباحث المرافق، والمقدم إسلام العربي لمباحث تأمين الطرق، والمقدم تامر عبد العال رئيسًا لمباحث الأموال العامة.