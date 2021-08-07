التحقيق مع المتهمين بسحل فتاة الشرقية لسرقة حقيبتها

تباشر نيابة كفر صقر، بإشراف المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم السبت، التحقيق مع المتّهَمين بسحل فتاة لسرقة حقيبتها في مركز كفر صقر.

وكان اللواء محمد والي مدير الأمن، قد تلقَّى إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر صقر، يفيد برصد لقطات جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت سحل الفتاة من قبل ثلاثة أشخاص أثناء سرقة حقيبتها، وذلك بعدما حاولت الفتاة التشبث بها.

فريق بحث

وعلى الفور، جرى تشكيل فريق بحث لفحص الواقعة وتحديد مكانها وتوقيتها، وتوصلت الجهود إلى أنَّ وراء ارتكابها كلًا من «محمد. يا»، 18 سنة، عاطل، و«أمين. م»، عاطل، 20 سنة ومتهم آخر.

وتمكنت أجهزة الأمن من القبض على المتهمين الأول والثاني، وجرى التحفظ عليهما، تمهيدًا لعرضهما على النيابة اليوم.

بيان الداخلية

وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت بيانًا بشأن الجريمة، وقالت إنه تم استدعاء الفتاة، وبسؤالها أيَّدت ما جاء بالفحص، وعلّلت عدم الإبلاغ في حينه لعدم تمكن المتهمين من الاستيلاء على حقيبتها.

وأوضحت أنه بتكثيف جهود البحث برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة أجهزة الوزارة بمديرية الأمن، تمَّ تحديد وضبط اثنين من مرتكبي الواقعة، مقيمين بدائرة مركز شرطة أبو كبير، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.