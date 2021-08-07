تحرير 3851 محضرًا في حملات للرقابة على الأسواق والأسعار بالشرقية

شنَّت الإدارات التموينية بمحافظة الشرقية، حملات مفاجئة على الأسواق خلال شهر يوليو الماضي، أسفرت عن تحرير ٣٨٥١ محضرًا متنوعًا، منها محاضر للمخابز البلدية والسياحية ما بين نقص وزن رغيف الخبز وعدم مطابقته للمواصفات والاشتراطات الصحية.

وشملت المحاضر أيضًا، مخابز تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة، ومحاضر للأسواق ما بين عدم الإعلان عن سعر المنتجات المعروضة وعدم صلاحية المنتج للاستخدام الآدمي، ومحاضر ضد أصحاب منشآت تعمل بدون ترخيص.

ضبطيات الحملات

من جانبها، قالت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، إنَّ هذه الحملات أسفرت عن ضبط طن و٦٥٠ كيلو جرام دقيق مدعم، وطن ونصف دقيق سميد، و٨٥٠ كيلو جرام ملح، وطنين و٤٨٠ كيلو جرام لحوم، و٣٥٠ كيلو جرام سمك، و٢٥٠ كيلو جرام جبنة، و٣١٦ كيلو جرام لحوم ودواجن، وطن و٧٩١ كيلو جرام زيت، جميعها سلع مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

سلع غير غذائية

وأضافت أنَّه تمَّ ضبط سلع غير غذائية منها، طن و٥٠٠ لتر بنزين و٦٧٠ لتر سولار و٥٠٠٠ لمبة و٦٠٠ سرنجة و١٠٠ شيكارة أسمدة، جميعها سلع مجهولة المصدر قبل بيعها بالأسواق.

حملات متواصلة

يأتي هذا فيما تستمر مديرية التموين، في شن حملاتها الرقابية على كافة الأنشطة التجارية المختلفة؛ للوقوف على مدى التزام أصحابها بالقوانين والمقررات التموينية لمنع احتكار السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الدولة.

توجيهات المحافظ

وكان المحافظ الدكتور ممدوح غراب، قد وجَّه فايزة عبد الرحمن وكيلة الوزارة، بتكثيف الحملات التموينية والتفتيشية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومصانع ومخازن المواد الغذائية ومحطات الوقود وكافة الأنشطة التجارية، بالاشتراك مع الوحدات المحلية المختلفة ومباحث التموين والصحة والطب البيطري والمتابعة الميدانية بالمحافظة لضبط الأسواق وإحكام الرقابة على الأسعار ومراقبة سلامة المنتجات والتصدي لظاهرة الغش التجاري.