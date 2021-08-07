اعتماد درجات القبول بفصول الخدمات بالمدارس الثانوية الفنية بالقليوبية

أعلنت محافظة القليوبية، اليوم السبت، درجات القبول للمتقدمين للالتحاق بفصول الخدمات بالمدارس الثانوية الفنية الصناعية والزراعية.

مدارس الثانوية الصناعية

بالنسبة للمدارس الثانوية الصناعية التي يتم تحديدها بمعرفة الإدارة التعليمية لالتحاق فصول الخدمات بالفترة المسائية جرى تحديد 175 درجة للبنين، و185 للبنات وذلك للإعدادية العامة، و140 درجة للبنين و150 درجة للبنات وذلك للإعدادية المهنية.

الثانوية الزراعية

أما المدارس الثانوية الزراعية، فقد جرى تحديد 150 درجة للبنين وذلك للإعدادية العامة، و130 درجة للإعدادية المهنية.

جاء ذلك طبقًا للقرار الوزاري رقم 160 بتاريخ 24 سبتمبر 2020 بشأن تنظيم القبول بفصول الخدمات بالمدارس الثانوية الفنية بنوعياتها الصناعية والزراعية و التجارية الفندقية نظام السنوات الثلاث وذلك للعام المدارس 2021 / 2022 للحاصلين على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي من مدارس محافظة القليوبية الذين لم يحصلوا على مجموع درجات يؤهلهم للالتحاق بالمدارس الرسمية كطلاب منتظمين بالتعليم الفني بنوعياته نظام السنوات الثلاث.

اعتماد الثانوية الفنية

وفي وقت سابق، اعتمدت المحافظة تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الفنية بنوعياتها للعام الدراسي الجديد 2021 / 2022 بناءً على المذكرة المقدمة من الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم.

فبالنسبة لمدارس التعليم الثانوي الزراعي فقد أصبحت درجة التنسيق 170 درجة للبنين و165 للبنات، ومدرسة مسطرد المتقدمة للتصنيع الغذائي فأصبحت 235 درجة للبنين والبنات.

وفيما يخص مدارس التعليم الثانوي الصناعي، جرى تحديد 245 درجة كحد أدنى للالتحاق بمدرسة بنها الثانوية الميكانيكية بنين، و230 درجة بمدرسة كفر شكر الثانوية الصناعية بنين، و220 درجة لمدرسة شلقان الثانوية الصناعية بنين، و210 درجات للبنين و220 درجة للبنات بمدرسة العبور الثانوية الصناعية المشتركة.

أما مدرسة بنها الثانوية الزخرفية بنين فقد حُدِّدت درجات القبول بـ225 درجة، وطوخ الثانوية الصناعية بنين 220 درجة، وعرب جهينة الثانوية الصناعية بنين «ثلاث سنوات» 220 درجة، ومدرسة عمار بن ياسر الثانوية الصناعية بنين 225 درجة، ومدرسة شبرا الخيمة الصناعية الجديدة بنين بـ230 درجة، وبالنسبة لمدرسة بنها الثانوية الصناعية بنات بـ225 درجة، وبلتان الثانوية الكهربائية بنات بـ225 درجة، وبرشوم الثانوية الصناعية بنات 225 درجة، وكفر شكر الصناعية بنات بمدرسة 220 درجة، ومدرسة قليوب الثانوية الصناعية بنين 215 درجة، وطنان الثانوية الصناعية بنين 210 درجات، ومدرسة الشهيد محمد ياسر حسنى الصناعية بنات بمجموع 235 درجة، ومدرسة عبد المجيد عامر الصناعية بنين بمجموع 220 درجة، ومدرسة عرب الصوالحة الصناعية بنين بمجموع 220 درجة.

كما جرى تحديد لمدرسة الشهيد عصام يونس عبد الفتاح بنات مجموع 230 درجة، ومدرسة فاطمة الزهراء الصناعية بنات 230 درجة، ومدرسة شبلنجة الثانوية الصناعية بنات 215 درجة، ومدرسة الشهيد محمود ربيع عبد العزيز الصناعية بنات 210 درجة، ومدرسة الشهيد سامح عبد المعبود البطاوي الصناعية بنات 220 درجة، وأجهور الثانوية الصناعية بنين 215 درجة، ومدرسة قليوب الثانوية الصناعية بنات والقناطر الخيرية الصناعية بنات 220 درجة، ومدرسة القناطر الخيرية الصناعية بنين 215 درجة، ومدرسة الشهيد محمد علي عبد العال الصناعية بنين ببهتيم 215 درجة، ومدرسة السادات الثانوية الصناعية بنين 220 درجة، ومدرسة الخصوص الثانوية الصناعية بنين 210 درجة، ومدرسة شبين القناطر الصناعية بنين 215 درجة، ومدرسة شبين القناطر الثانوية الصناعية بنات 230 درجة، ومدرسة عرب جهينة الثانوية الصناعية بنات 220 درجة، ومدرسة شبرا الخيمة الصناعية بنات 230 درجة، ومدرسة السلام الثانوية الصناعية بنات 220 درجة، ومدرسة الثانوي الصناعي المتقدم نظام خمس سنوات 235 درجة، ومدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية 250 درجة، والمدرسة الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بمحطة مياه مسطرد 250 درجة.

وبالنسبة لمدارس التعليم الثانوي التجاري والفندقي، فقد تمَّ اعتماد المدارس التجارية نظام ثلاث سنوات بمجموع 185 درجة بنين و140 درجة بنات، والمدارس التجارية نظام خمس سنوات (بنها المتقدمة وشبرا المتقدمة) بمجموع 245 درجة للبنين و235 درجة للبنات، والمدرسة الفندقية المحولة (بنها الفندقية - بهتيم الفندقية) بمجموع 245 درجة للبنين و235 درجة للبنات، والمدرسة الفندقية نظام ثلاث سنوات (القناطر الفندقية) بمجموع 230 درجة للبنين و225 درجة للبنات، ومدرسة ناصر التجارية العسكرية بمجموع 190 درجة.