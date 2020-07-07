تعليم القليوبية تتابع حالة 8 طلاب أصيبوا بالإعياء في امتحان الثانوي

تابع طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، رئيس غرفة عمليات الثانوية العامة، وعاطف سلامة وكيل المديرية ورئيس اللجنة الثلاثية، الحالة الصحية لـ8 طلاب أصيبوا بإعياء أثناء امتحانات الثانوي العام.

واطمأن وكيل وزارة التربية والتعليم، بالتنسيق مع أجهزة الصحة والتأمين الصحي بالمحافظة، على حالة طالبة أصيبت بالإغماء داخل لجنة الامتحان بإدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية، وجرى نقلها إلى مستشفى التأمين الصحي، بالإضافة إلى طالب وطالبة بإدارة طوخ أصيبا بحالة إعياء وجرى نقلهما بالإسعاف إلى المستشفى.

كما تابع "عجلان" حالة 3 طالبات بإدارة شبين القناطر التعليمية أصيبت إحداهن بمغص شديد وجرى نقلها إلى المستشفى، وأخرى أصيبت بنزلة معوية حادة قبل بداية الامتحان، وجرى نقلها إلى مستشفى شبين العام وطالبة أخرى أصيبت بحالة إغماء وجرى نقلها لمستشفى شبين العام، إلى جانب حالة طالبتين بإدارة بنها أصيبتا بضيق تنفس وجرى نقلهما للمستشفى بالإسعاف.