تنسيق القبول الثانوي العام القليوبية 2021.. 235 درجة

اعتمد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام، بحد أدنى للقبول 235 درجة للعام الدراسي 2021 /2022، بناء على الدراسة المقترحة لتنسيق القبول والمقدمة من الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، وذلك في ضوء تنفيذ التعليمات المنظمة لذلك للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي المنقضي 2020 / 2021

العدد المتوقع إلتحاقه بالثانوي العام بعد إعلان تنسيق القليوبية

بعد اعتماد تنسيق القبول الثانوي العام 2021 بالقليوبية يصبح العدد المتوقع التحاقه بالصف الأول الثانوي العام 34223 طالب وطالبة، والكثافة التى تناسبت مع هذا المجموع 48 طالبا وطالبة للفصل الواحد، حيث بلغت جملة المتقدمين للامتحان 103847 طالب وطالبة، وإجمالي الناجحين 82208 طالباً وطالبة.

تنسيق الثانوي العام 2021 .. التظلمات

في سياق متصل وتزامنا مع إعلان تنسيق الثانوي العام 2021 بالقليوبية واصلت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية استقبال طلبات تظلمات الطلاب من الشهادة الإعدادية 2021 لليوم الثاني علي التوالي حيث بدأت التظلمات أمس بإستقبال طلاب إدارة بنها ويجري اليوم طلاب إداراتي طوخ وقها بمقر الكنترول بمدرسة 25 يناير خلف ديوان عام محافظة القليوبية بمدينة بنها.

ومن المقرر إستمرار تلقي الطلبات وفق الجدول التالي

إدارة شرق شبرا الخيمة الثلاثاء 29 يونيو

إدارة غرب شبرا الخيمة 30 يونيو

إدارتي القناطر الخيرية وقليوب 1 يوليو

إدارتي الخصوص والعبور 4 يوليو

إدارتي شبين القناطر وكفر شكر 5 يوليو

إدارة الخانكة 6 يوليو

علي ان يخصص يوم الأربعاء والخميس الموافقين 7 و8 يوليو المقبل للطلاب المتخلفين عن التقديم في الموعد المحدد لكل إدارة تعليمية

وكانت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية قد اوضحت قبيل إعلان تنسيق القبول يالثانوي العام 2021 أن إجراءات تلقي تظلمات الشهادة الإعدادية 2021 موحدة على مستوى الجمهورية كالتالي:

دفع قيمة التظلم فى المادة المراد التظلم فيها وقيمة المادة الواحدة 20 جنيها وفقا للجدول المعلن بموعد كل إدارة للحفاظ على عدم التزاحم وسط الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

تحديد يوم وموعد الاطلاع على صورة ورقة الإجابة

يوم الإطلاع يأتي الطالب وولي الأمر فقط ومعه صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر ومكتوب عليها رقم الجلوس ولا يسمح بدخول أحد آخر نهائياً.

يقوم الطالب وولي الأمر باستلام صورة من ورقة إجابته ومراجعتها مع ولي الأمر.

يستلم الطالب تقرير لكتابة الملاحظات التي وجدها في التصحيح.

يقوم الطالب بكتابة المطلوب مثل إعادة تصحيح سؤال أو تصحيح الورقة بالكامل أو تجميع الورقة مرة أخرى كما يترآى له.

يقوم الطالب بتسليم التقرير وصورة ورقة الإجابة إلي مندوب الكنترول والمغادرة

لا يسمح بدخول الموبايلات أثناء التظلم ولا يسمح سوى بدخول الطالب وولي الأمر