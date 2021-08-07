توجيهات باعتماد كافة أقسام مستشفيات الشرقية ضمن برنامج الزمالة

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، اليوم السبت، اجتماعًا مع نواب مديري المستشفيات لشؤون الزمالة المصرية، بقاعة الاجتماعات بديوان عام مديرية الشؤون الصحية، بحضور منسق عام الزمالة بالمحافظة.

مناقشة خطة البرنامج

وتناول الاجتماع، مناقشة خطة العمل برنامج الزمالة المصرية داخل المستشفيات، وآليات تطبيقه، وما تم تنفيذه من إجراءات لتوفير المناخ المناسب لتدريب أطباء الزمالة المصرية، من توافر قاعات للتدريب مجهزة بشاشات للعرض، مزودة بأحدث الوسائل التعليمية، وتوفير السكن اللائق للمدربين والمتدربين من الأطباء، بما يتناسب مع الأعداد الموجودة، والتأكيد على جودة الوجبات الغذائية المقدمة لهم، ومتابعة سجل الانتظام وكتاب الأنشطة العلمية للزمالة،.

وناقش وكيل الوزارة، كل نائب مدير عن أي معوقات تؤثر على انتظام العمل بالبرنامج، ووضع الحلول المناسبة لها، ومناقشة بعض المقترحات لتطوير أداء العمل.

توجيهات باعتماد الأقسام

ووجَّه وكيل الوزارة، نواب مديري المستشفيات باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد كافة الأقسام الطبية بالمستشفيات، ضمن برنامج الزمالة المصرية، والتنسيق الكامل والمستمر بين المستشفى والمديرية؛ لتذليل أي عقبات، ومعالجة أي سلبيات تؤثر على انتظام سير العمل بالبرنامج، لرفع كفاءة أداء الأطباء، بما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بالمحافظة.

217 قسمًا

وأوضح وكيل الوزارة أنَّ عدد الأقسام الطبية التي تمَّ اعتمادها حتى الآن ببرنامج الزمالة المصرية بلغت ٢١٧ قسمًا بجميع مستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية.