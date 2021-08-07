اليوم الأول لامتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بالإسكندرية.. عدم رصد أي مشكلات

انطلقت اليوم السبت، امتحانات الدور الثاني بمحافظة الإسكندرية للعام الدراسي 2020 / 2021 لصفوف النقل بالمراحل التعليمية المختلفة «ابتدائي، إعدادي، ثانوي».

وأكَّدت مديرية تعليم الإسكندرية، انتهاء اليوم الأول دون أي مشكلات، وسط التزام كامل بالإجراءات الاحترازية.

تفاصيل اليوم الأول

من جانبه، قال الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم، إنَّ تلاميذ الصفوف الرابع والخامس والسادس من المرحلة الابتدائية والصفين الأول والثاني الإعدادي أدُّوا امتحان اللغة العربية والخط في زمن قدره ساعة وفق الجداول المعلنة.

وأدى طلاب الصف الأول الثانوي امتحان مادتي اللغة العربية والكيمياء، وطلاب الصف الثاني الثانوي امتحان مادتي اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية، كما أدّى طلاب صفوف النقل بالتعليم الفني امتحاناتهم بجميع نوعيات التعليم الفني «زراعي ، صناعي ، تجاري ، وفندقي».

امتحانات وسط احترازات

وشدد سعد، في تعليماته لمديري عموم الإدارات، على متابعة سير الامتحانات، ومدى الالتزام بالتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية وفق الاشتراطات المعلنة من وزارة الصحة لمجابهة فيروس كورونا، والتأكيد على ارتداء الكمامات وتطهير وتعقيم اللجان قبل وبعد الامتحان ومراعاة التباعد الاجتماعي الآمن بمسافات بينية مناسبة بين الطلاب .

المواد غير المضافة

وأوضح مدير المديرية، أنَّ امتحان المواد غير المضافة للمجموع يتم تحت إشراف الإدارة التعليمية وفق الكتاب الدوري 11 بتاريخ 5 / 5 / 2021 قد أداها الطالب بالمنزل، وتم تسليمها للمدرسة في الفترة من 3 أغسطس الجاري حتى الخامس من نفس الشهر .