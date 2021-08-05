تموين الإسكندرية: 155 محلا تقدمت لاستخراج تصاريح الأوكازيون الصيفي

قال المهندس محمود القلش معاون مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية للإعلام بالإسكندرية، إن أعداد المحلات التى تقدمت لاستخراج تصاريح الأوكازيون الصيفي، بلغت حتى الآن 155 محلا تقدم أصاحابها بالفعل لاستخراج تصاريح رسمية وتمت الموافقة عليها.

تموين الإسكندرية تشدد أحكام الرقابة التجارية على المحلات أثناء الاوكازيون الصيفي

وأضاف القلش في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن المديرية بقيادة المحاسب محمد سعد الله وكيل الوزارة، استعدت لاستقبال موسم التصفية الموسمية الثانى «الأوكازيون الصيفى» حيث اجتمع مع سليمان الطيب مدير عام التجارة الداخلية وشدد على أحكام الرقابة التجارية على المحلات التجارية أثناء فترة الاوكازيون.

إلزام المشاركين في الأوكازيون الصيفي بإعلان أسعار السلع

وأوضح أن الاوكازيون قد بدأ فعالياته يوم الاثنين الموافق 2 أغسطس وتستمر لمدة شهر كامل على أن يكون لكل محل أسبوعان وذلك وفقا لقرار وزير التموين والتجارة الداخلية بذلك كما أكد حرصه على تطبيق القرار الوزارى حيث يتم إلزام المحلات المشاركة فى الأوكازيون بالحصول المسبق على موافقة مديرية التموين و التجارة الداخلية متمثلة فى إدارة التجارة الداخلية كما يلزم الجهات المشاركة الاعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترنا بالثمن الفعلى للسلع قبل التخفيضات.

شروط تخفيضات الاوكازيون الصيفي

ووفقًا لنظام العمل بالأوكازيون الصيفى فإن المحلات التى تشارك فى الأوكازيون، لها الحرية فى تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية، وأن من يثبت تلاعبه فى العروض يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأن ذلك يكون وفقًا لرغبة أصحاب المحلات والجهات المشاركة فى عروض الأوكازيون الصيفى، كما يمكن الابلاغ عن أي مخالفات من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.